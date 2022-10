FOTO/ Festivitate de deschidere a noului an şcolar, cu două VEŞTI IMPORTANTE, la Universitatea Ovidius Constanța

Un num─âr de aproximativ 18.000 de studen┼úi, repartiza┼úi pe 16 facult─â┼úi, vor p─â┼či ├«n noul an universitar.







Cu această ocazie, rectorul instituţiei, Dan Marcel Iliescu, a punctat două aspecte extrem de importante:







"Anul acesta, am reu╚Öit s─â reob╚Ťinem calificativul grad de ├«ncredere ridicat din partea Agen╚Ťiei Rom├óne de Asigurare a Calit─â╚Ťii ├«n ├Änv─â╚Ť─âm├óntul Superior, pozi╚Ťie pe care am avut-o, la un moment dat. Ne referim la o pozi╚Ťie care ├«nseamn─â cea mai ├«nalt─â certificare pe care o poate primi o institu╚Ťie de profil. ├Än acela╚Öi context, pentru prima dat─â ├«n cei 30 de ani de existen╚Ť─â a universit─â╚Ťii noastre, am acreditat cu acela╚Öi calificativ de excelen╚Ť─â ╚ścoala Doctoral─â din cadrul universit─â╚Ťii."