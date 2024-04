Gabriel Chicioreanu, președinte interimar al Federației Naționale a Părinților EDUPART

„Este ultimul mesaj în calitate de președinte al Federației. Începând cu data de 10 aprilie, nu mai sunt la conducerea Fed. Deși ar fi trebuit să dau un comunicat de presă, am considerat că acest mesaj este suficient. Sunt sigur că Federația, împreună cu noul președinte, va emite unul cu prezentarea noii conduceri. Doar atât vreau să spun: Aveți grijă de copiii voștri. Sistemul nu va face niciodată ceea ce nu face familia, și nici măcar ceea ce ar trebui, cel puțin la nivel mediu. Este șchiop, energofag și, pe alocuri, complet neincluziv. Profesorii buni sunt trași în jos de cei care nici măcar nu ar merita să treacă pragul școlii. Și nu sunt puțini profesorii buni, chiar mulți și excepționali. Nu mai faceți meditații cu profesorii de la clasă, nu mai mergeți cu ei la after-school-ul doamnei învățătoare. Le faceți mult rău. Pot exista excepții, la acei profesori buni pe care i-am menționat, dar mulți sunt interesați doar de bani. Vă cumpărați notele și liniștea aparentă. Veți "plăti" la examene. În final, îmi cer scuze celor pe care i-am supărat, profesori și părinți, atunci când și eu, om fiind, am ieșit din cadrul unui dialog elegant. Și sper că cei pe care i-am ajutat, nu puțini, să-mi ureze sănătate. Asta le-am spus mereu când îmi ziceau: "Cu ce să vă recompensez?" Le spuneam: "Rugați-vă pentru sănătatea copiilor mei." Bineînțeles că erau mirați că doar atât.

P.S. 1. Îi mulțumesc personal domnului Marius Nistor, președintele FSH. La începutul funcției mele, a ajutat Federația. Este un om de calitate, este înjurat de cei care nu-l cunosc personal. 2. Nu am spus niciodată că sunt perfect, tot ce am făcut a fost 100% cu inima și din dragoste față de copii. Am fost prezent 24/24, 7/7, la toate mesajele primite atât de la părinți cât și de la presă. Inclusiv sâmbătă și duminică, inclusiv după ora 22, ceea ce arată disponibilitatea imensă pe care am avut-o. 3. Le mulțumesc colegilor din Federație care m-au susținut.

4.Să fim sănătoși și să ne auzim cu bine!”,