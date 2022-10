GALERIE FOTO. Orașele antice din Turcia descoperite de o delegație a Școlii nr. 1 Poarta Albă

Săptămâna trecută, o delegație formată din elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Poarta Albă, ȋnsoţiţi de director prof. Florentina Mangri, prof. limba engleză Geafar Neviser şi secretar Manuela Iliescu, a efectuat o vizită ȋn orașul Uşak (Turcia), ţară gazdă a celei de-a doua mobilități din cadrul proiectului Erasmus „A HERITAGE for Each Country, A Europe for Everyone”.În prima zi a avut loc întâlnirea echipei constănțene cu cele din Italia, Portugalia, Croaţia şi Turcia. Elevii școlii-gazdă din Ușak, împreună cu cadrele didactice și directorul acesteia, au întâmpinat vizitatorii cu urări de bun venit în limbile țărilor participante la proiect, adresate de către profesorul coordonator din Turcia, urmate de un program de dansuri tradiționale turcești oferite de elevii școlii turcești.Pe parcursul săptămânii, elevii din Poarta Albă au vizitat școala, au participat la prezentări şi ateliere despre istoria, geografia, literatura Turciei, insistându-se pe zona localității Ușak. Apoi, elevii au exersat, în cadrul unui atelier de pictură, tehnica tradițională turcească Ebru. Pentru a cunoaște cultura gastronomică au putut degusta și feluri de mâncare tradiționale locale tot în școală sau la serate organizate de gazde.Apoi, au fost vizitate atracții turistice faimoase ale zonei, turul Ulubeyului, districtul Ușak (cel de-al doilea canion ca mărime din lume, orașul antic Blaundos, Parcul Aventura), iar prima zi s-a încheiat cu o noapte culturală turcească.De asemenea, copiii au avut șansa de a descoperi cultura și istoria Turciei nu numai la școală, ci şi prin intermediul excursiilor organizate de echipa turcă la ruinele orașului antic Efes, casa Sfintei Maria şi zona turistică Kusadasi, provincia Izmir, Pamukkale, și în orașul Denizli, după cum ne-a informat consilier de imagine, prof. Georgiana Carapcea.