Halal să le fie consilierilor mirciști! "Păcat că n-au găsit soluții pentru reabilitare și se pun găleți în clase"

Ce-i drept, în clasa respectivă nu sunt elevi în bănci, pentru că, așa cum aveam să aflăm de la prof. dr. Vasile Nicoară, directorul colegiului, au fost mutați în alte clase.









Liceul protipendadei improvizează jgheaburi







Împreună cu muncitorul de serviciu, miercuri, 2 octombrie, aveam să urcăm în pod pentru a vedea cum s-a încercat „fentarea” puhoiului de apă care nu mai contenea, doar-doar se putea evita infiltrarea până în sălile de clasă.





„Tot sesizez de ani de zile, tot așteptăm reabilitarea care se tot anunță și nu vine. Lucarnele din acoperiș sunt putrede, lemnul dilatat, crăpat, torsionat… Bătând cu putere, ploaia s-a infiltrat și a început să curgă șiroaie în pod. Am pus noi niște vase prin locurile în care se canaliza, dar a trecut și în vreo trei săli de clasă, a ajuns până în tavan. Dar am avut alte săli, laboratoare, unde i-am mutat pe copii. Am mai avut o situație similară acum un an, când pe 18 noiembrie ne-au zburat țiglele. Dar atunci a fost o suprafață mai mare dezvelită de vânt și sigur că acolo a plouat zdravăn”, ne-a declarat prof. Nicoară.





Între cele 22 de unități școlare care vor intra în reabilitare prin PNRR – Valul Renovării nu se regăsește și Colegiul „Mircea”, și asta pentru că una este să bagi în șantier o clădire construită prin anii 70, cum sunt liceele „Ovidius” sau „Traian”, și alta este să schimbi acoperișul la „Mircea”. Vorbim de costuri și lucrări cam cât ajunge investiția într-un etaj al unei clădiri moderne.



Și, totuși, cum s-a putut la Colegiul „Eminescu”, dar nu și la „Mircea”? „S-au făcut toate demersurile în precedenta finanțare europeană, dar nu știu exact cui și unde trebuie să reproșăm că nu s-a înfăptuit în final. Pentru că explicațiile au fost de ordin birocratic. Că nu s-a primit nu știu ce autorizație, că mai doreau cei de la ISU o expertiză. Și pe bună dreptate cei de la ISU ne-au precizat că cei care s-au ocupat de documentație trebuiau să știe ce se cere pentru un acoperiș de o asemenea amploare. Au comentat că li s-a cerut de azi pe mâine autorizația, ceea ce era imposibil. În septembrie 2023, în ședință de Consiliu Local s-a decis să fie introdusă lucrarea aceasta într-un program a cărui abreviere în engleză este E.L.E.N.A. Este un program tot pe fonduri europene, care susține financiar realizarea documentației. Cert este că înscrierea în E.L.E.N.A. conduce la obligația Consiliului Local de a merge la axa de finanțare pentru renovare. Termenul era anul 2024 pentru tipul acesta de proiectare și imediat după aceea să intrăm pe noua finanțare 2021-2027”, a explicat același manager.















Care nu ne-a ascuns îngrijorarea vizavi de ceea ce va fi la iarnă, pentru că toată lemnăria este putredă și se pierde căldura, care și așa nu este suficientă. „Am primit bani și am reușit să spălăm caloriferele, dar ele nu sunt golite total chimic, pentru că se găuresc. Pe de altă parte, nu avem voie să facem investiții înaintea unei reabilitări, timp de cinci ani. Așa încât ne rezumăm la mici reparații”, a mai precizat prof. Nicoară.







„Termenul scurt rămas pentru proiectare și execuție a făcut imposibilă contractarea”





În legătură cu rezilierea contractului de finanțare 7290/ 25.11.2021 – „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa”, în valoare totală de 19.398.470,14 lei, din care contribuția Municipalității era de 277.602,35 lei, Primăria a transmis anul trecut precizări, dar care nu justifică rușinosul deznodământ. Principalul motiv invocat: „Procesul de implementare a proiectului și a elaborării/obținerii documentației pentru îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului a fost unul complex (…). Finanțarea obținută era prevăzută pentru programarea financiară 2014-2020, care are termen de implementare sfârșitul anului 2023. Termenul scurt rămas pentru proiectare și execuție a făcut imposibilă contractarea”.











Avem convingerea că dacă acest obiectiv de investiții nu ar fi fost tratat la grămadă, într-un dosar cu șină, printre multe altele, și un fost mircist de prin birourile Primăriei Constanța și-ar fi pus în cap să demonstreze că nu degeaba și-a tocit coatele în cel mai prestigios liceu constănțean, poate că astăzi am fi vorbit despre relocarea elevilor în vederea reabilitării.





Și uite așa mai trece un an, mai vine o iarnă în care elevi și profesori deopotrivă vor îndura frigul prin clasele celui mai râvnit colegiu constănțean. Îi așteptăm cu maxim interes pe viitorii consilieri locali ce urmează a-și intra în drepturi luna viitoare. Cine știe, poate o fi vreunul cu-adevărat spirit de MIRCIST!











Zilele acestea, un părinte ne-a trimis o fotografie dintr-o clasă a Colegiului „Mircea”, în care tronează o găleată. Fotografia era însoțită de următorul mesaj: „La «Mircea» sunt toate condițiile pentru a învăța... Păcat că nu s-au găsit soluții pentru reabilitare și se pun găleți în clase. Copiii fac frigul iarna și stau cu găleata în mijlocul clasei când plouă!”.