În atenția universitarilor constănțeni! Ministerul Educației caută patru lectori de limba română

Începând cu acest an universitar, limba română va fi parte din oferta educațională a Universității Cambridge din Marea Britanie.Institutul Limbii Române anunță organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi de lector de limba română la următoarele instituții de învățământ superior:Universitatea Cambridge, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de NordUniversitatea Mohammed V din Rabat, Regatul MarocUniversitatea „Sf. K. Ohridski” Sofia, Republica BulgariaUniversitatea de Stat din Comrat, Republica MoldovaCandidații trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată, cu o vechime la catedră de minimum doi ani.Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii și civilizației românești prin: activități didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare științifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activități profesionale și culturale în comunitatea academică.