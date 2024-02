Informaţii importante pentru cei care ajung la UNTOLD DUBAI

UNTOLD Dubai, primul mega festival de muzică din Orientul Mijlociu, va avea loc într-o locație iconică, EXPO CITY Dubai, în perioada 15-18 februarie 2024. Organizat cu susținerea Dubai Economy and Tourism, acest eveniment va oferi o experiență epică datorită unui lineup în care sunt incluși cei mai mari artiști internaționali. În cele patru zile de festival, 15-18 februarie 2024, UNTOLD va transforma EXPO CITY Dubai, într-un paradis al diversității muzicale, culturale și al divertismentului.



LA CE ORĂ SE DESCHIDE ȘI SE ÎNCHIDE FESTIVALUL?



Porțile festivalului UNTOLD Dubai se vor deschide în fiecare zi la ora 16.00 și se vor închide la 05.00 dimineața, accesul fanilor în festival se va face până la ora 03:00. Nu există limită de vârstă, însă există anumite reguli pe care persoanele până în 21 de ani trebuie să le respecte. Copiii cu vârstă sub 5 ani vor avea acces gratuit, minorii sub 16 ani trebuie să prezinte consimțământul părinților și să fie însoțiți de un părinte/tutore pe terenul festivalului.



Minorii între 16 și 18 ani trebuie să prezinte doar acordul parental, iar cei cu vârsta de 18 ani și peste pot intra fără consimțământul parental, și fără prezența unui părinte/tutore. Toți minorii sub 21 de ani vor primi o brățară pentru minori.



Accesul tinerilor sub 21 de ani în zona VIP este strict interzis.







CHECK-IN ONLINE



Procedura de Check-in online poate fi efectuată începând de astăzi, iar organizatorii atrag atenția că doar fanii înregistrați în formularul de Check-in (online sau la locație) pot să primească brățara de festival, în baza unui abonament sau a unui bilet de o zi, cu un cod de bare valid, și a unui card de identitate sau pașaport valide.



Posesorii de abonamente si bilete Day 1, își pot ridica brațara de festival începand cu data de 14 februarie, de la punctele de check-in din incinta EXPO CITY Dubai (Expo Metro Plaza și Sustainability Plaza), in intervalul 15:00 - 23:00.



Începând cu data de 15 februarie, prima zi de festival, programul de ridicare a brățărilor va fi 15:00 - 03:00. Biletele pe zile, Day2, Day3 și Day4 vor putea fi preschimbate în brățări doar în ziua respectivă.



Din data de 15 februarie, posesorii de abonamente și bilete VIP, vor avea o zonă dedicată pentru parcare, ridicare a brățărilor și acces în festival.



VIP Check-in & Access: https://maps.app.goo.gl/v2wWAeQK1BJVEGU27 , lângă parcarea destinată VIP - https://maps.app.goo.gl/2bthRPq6GGRkMpJZ6 de pe Exhibition Boulevard.



Cei care au cumpărat mai multe abonamente sau bilete de o zi pot efectua Check-in-ul și pentru prietenii lor. În cazul în care posesorul unui abonament sau bilet dorește să îl transfere către o altă persoană, acesta trebuie să selecteze opțiunea online din contul lui de Check-in.



Fanii pot achiziționa abonamente și bilete de o zi pentru UNTOLD Dubai accesând: https://untold.ae/tickets. Biletele de o zi sunt valabile pentru o zi întreagă de festival, de la ora 16:00 la 05:00. Fanii îșii pot încărca cu bani brățara de festival la toate credit point-urile din perimetrul festivalului.



Banii necheltuiți de pe brățara de festival pot fi rambursați online, începând din 19 februarie, până pe 23 februarie, la ora 23:59. Formularul de rambursare va fi disponibil în cadrul aplicației și pe site-ul oficial al festivalului.



Băuturile alcoolice pot fi achiziționate în interiorul festivalului UNTOLD Dubai, doar de la punctele autorizate. Acestea vor fi marcate corespunzător și vor fi folosite exclusiv pentru vânzarea alcoolului.



OBIECTE INTERZISE IN FESTIVAL



Organizatorii UNTOLD Dubai precizează că obiectele interzise în festival sunt următoarele: droguri, steaguri, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), umbrele (în caz de ploaie se recomandă utilizarea pelerinelor), produse cosmetice inflamabile, rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile, cuțite, arme, obiecte contondente, materiale inflamabile sau explozive, orice tip de obiecte care pot răni.



Este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, și în cantitatea maximă recomandată zilnic.



Mai multe informații despre obiectele interzise/admise în perimetrul festivalului puteți găsi pe untold.ae.



Prima ediție UNTOLD Dubai va aduce în universul său magic peste 100 de artiști naționali și internaționali de top, alături de echipele lor, și zeci de mii de fani din întreaga lume. Producția scenelor din festival este impresionantă, fanii sunt așteptați să descopere un tărâm de poveste, de peste 170.000 de metri pătrați, unde imaginația nu cunoaște limite, un paradis al entertainment-ului și al inovației.



Cel mai interesant fenomen muzical din orașul viitorului, UNTOLD Dubai, este pregătit să ofere experiențe extraordinare. Fiecare dintre scenele primului mega festival de muzică din Dubai, UNTOLD, promite să ofere o experiență muzicală în sine. De la diversitatea pe care o vor descoperi la Mainstage, la călătoria în universul techno de la scena Galaxy, există ceva pentru fiecare iubitor de muzică.