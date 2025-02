„Jurnaliştii în direct” - Zoom pe actualitate cu Răzvan Pantelimon, Valentin Coman și Adrian Boioglu

În ediţia de duminică, 2 februarie, a emisiunii „Jurnaliştii în direct”, de la Antena 3 Constanța, jurnalistul Valentin Coman și Adrian Boioglu, jurnalist CT News, au fost invitații moderatorului Răzvan Pantelimon.







Zoom-ul a fost pus furtul tezaurului dacic, cel mai fierbinte subiect al săptămânii. Am uitat ca s-au anulat alegerile, am uitat de Comisia de la Veneția, am uitat si de război, toată România vorbește despre tezaurul parțial furat, despre patrimoniu, despre protecție. Părerile a doi specialiști le vom afla în ediția de astăzi.







Emisiune preluată de la Antena 3 Constanța.