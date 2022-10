La a treia ediție a Olimpiadei de Benzi Desenate, un elev din Medgidia a obținut mențiune

Inițiată de Mihai Ionuț Grăjdeanu – autor și profesor de benzi desenate, sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a Academiei Olimpice Române, ediția din acest an (a treia) a fost dedicată Jocurilor Olimpice de iarnă și s-a desfășura sub motto „Împreună pentru un viitor comun” (motto oficial al JO de iarnă de la Beijing 2022).Olimpiada de Benzi Desenate este un concurs național de benzi desenate, de promovare a tinerelor talente din mediul de învățământ primar, gimnazial și liceal.Eveniment desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.Elevul Dragoș Andrus, din cadrul Cercului de pictură „Lucian Grigorescu”, al Casei de Cultură “I.N. Roman” din Medgidia, a obținut Mențiune la această a treia ediție.Acest concurs se desfășoară prin implicarea bibliotecilor publice, scopul lui fiind conștientizarea copiilor cu privire la importanța valorilor naționale care au ridicat România la cel mai înalt nivel de performanță olimpică. Îndrumarea în realizarea lucrării a fost oferită de artistul plastic Adina Dogaru.