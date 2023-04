La Colegiul ”Mihai Eminescu” din Constanța, proiectele ERASMUS+ ar trebui incluse în orar

În perioada 27-31 martie 2023, 10 elevi și 2 profesori de la Höga Kusten Teoretiska Gymnasium, Örnsköldvik, Suedia au participat la un schimb de experiență la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, pe tema „The brain and psychical activity in the digital world and STEM” Această activitate se înscrie în seria schimburilor de experiență din cadrul Acreditării Erasmus, cod 2020-1-RO01-KA120-SCH-095524, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, perioada de implementare fiind 2021-2027. Elevii au desfășurat activități referitoare la un stil de viață sănătos și au îmbinat componentele digitale cu activități menite să dezvolte un stil de viață sănătos și o gândire critică. Colaborarea aceasta va continua și pe parcursul anului școlar viitor, când elevii Colegiului vor merge în Örnsköldvik, Suedia.