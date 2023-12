Legendele Dobrogei – tradiții și obiceiuri promovate prin teatru radiofonic

Apel de proiecte: Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Constanța (România) Website: http://legendeledobrogei.ro/

http://legendeledobrogei.ro/ Facebook: Legendele Dobrogei

Pe tot parcursul anului 2023, Asociația Cultural – Artistică „Vulturii Carpaților” a organizat în Constanța, în parteneriat cu Asociația Concordia Oslo (Norvegia), proiectul cultural „”, destinat promovării prin teatru radiofonic a tradițiilor și obiceiurilor românilor și celor mai importante etnii cu care conviețuiesc aceștia în ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră. Finanțarea de aproape 200.000 euro, mai exact 964.000 lei, a fost obținută în cadrul apelului de proiecte „Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului - Sesiunea 3”, lansat în anul 2021 de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii. Proiectul a fost finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.Echipa de management: Georgiana Rusu, Dan Motanu, Sebi Pătrunjei, Luiza Martinescu, Carmen Dimitriu, Daniela Neață, Cezar Constantin Zavate (reprezentant partener Norvegia).Proiectul „Legendele Dobrogei” a presupus producția a 20 de spectacole de teatru radiofonic a câte 45 de minute, fiecare spectacol fiind difuzat de câte trei ori (o premieră și două reluări) pe două posturi de radio partenere: Radio Constanța (100.1 FM) și Play Radio Constanța (91.6 FM), în aceste condiții cele 900 de minute de producție artistică însumând 5.400 de minute, adică 90 de ore de emisie radio. De asemenea, spectacolele au fost încărcate pe website-ul și pe pagina de facebook ale proiectului, fiecare spectacol fiind însoțit și de câte un podcast, încărcat în secțiunea dedicată podcasturilor de pe website-ul Play Radio Constanța.Producțiile artistice au adus în atenția publicului întâmplări, mituri și legende dobrogene publicate în primele trei volume ale serialului beletristic „Poveștile Mării Negre” al doctorului în Istorie și publicistului constănțean Cristian Cealera. „Personajele poveștilor radiofonice din proiectul „Legendele Dobrogei” aparțin comunităților de români, turci, tătari, greci, romi, aromâni, ruși-lipoveni, evrei, italieni, armeni și bulgari, subiectele celor 20 de producții evidențiind modelul de conviețuire interetnică din Dobrogea - standard recunoscut la nivel mondial în ceea ce privește diversitatea, toleranța și armonia în care trăiesc de secole diverse etnii”, a declarat Georgiana Rusu, manager de proiect.Programul de activități a presupus organizarea în luna februarie a unui casting pentru selectarea celor 10 actori care au interpretat personajele celor 20 de spectacole și organizarea în luna martie a cursului de instruire non-formală „Actoria în teatrul radiofonic”, destinat familiarizării actorilor cu tehnicile specifice interpretării artistice destinate imprimării și difuzării radiofonice. Cursul, organizat în două module de pregătire (M1 - Tehnica imprimării pentru teatrul radiofonic, profesor Radu Dinulescu și M2 - Tehnică vocală pentru definire caractere în teatrul radiofonic, profesor Constantin Tache Florescu) a facilitat inițierea celor 10 actori într-o calificare complementară activității artistice uzuale și i-a ajutat să-și descopere paleta de utilizare a propriei voci, în planul modulării tonalităților vocale și dezvoltării capacității de a contura diferite caractere sau personaje.Începând cu luna martie s-a trecut la producția celor 20 de spectacole, prima premieră fiind difuzată pe 2 aprilie 2023.Echipa de producție a spectacolelor- regizori: Iulian Enache (6), Dana Trifan Enache (4), Daniel Chirilă (4), Radu Dinulescu (3), Cristian Mitescu (3);- scenariști: Cristiana Keresztes (5), Bianca Trifan (5), Daniel Chirilă (4), Radu Dinulescu (3), Cristian Mitescu (3);- compozitori / autori univers sonor / editori: Adrian Mihai (10), Adrian Stavian (10);- actori: Dana Trifan Enache, Laura Iordan, Luiza Martinescu, Georgiana Rusu, Denisa Iova, Iulian Enache, Dan Cojocaru, Marian Adochiței, Andrei Bibire, Theodor Șoptelea, Roberto SavuSpectacole (în ordinea cronologică a difuzării):Visul sultanului la BabadagFântâna de Leac din Munții MăcinuluiLegenda Comunei CiocârliaComoara din Insula Fără Nume – Lacul TașaulPădurea Morții de la AlmalăuInsula lui OvidiuSfântul Foca și musulmaniiCap Caliacra – Legenda piratului Ac BabaMuntele Fericirii de la TatlageacSarichioi și legenda viței-de-vieSultanul Soliman Magnificul și comoara de la KustengeCișmeaua Beiului și ciuta rănităStejarul Îngenunchiat de la CaraormanSamca Samodiva, duhul de pe Păcuiul lui SoareRonciu și Aișe – AnadalchioiSatul lui Topal ȘchiopulCălugărul Liinad și dervișulLegenda Marelui Lup AlbLegenda Lacului TuzlaPădurea Mireselor din Canarale– difuzare premieră: 24 decembrie 2023Conform rapoartelor de audiență asigurate de partenerii de difuzare, proiectul „Legendele Dobrogei” a facilitat accesul la cultură pentru mai mult de 100.000 de persoane, prin asigurarea participării acestora ca ascultători ai spectacolelor de teatru radiofonic pe cele două posturi de radio implicate.În cadrul proiectului au fost create 4 locuri de muncă timp de 12 luni, iar 10 persoane au dobândit noi competențe în urma participării la cursul de instruire non-formală „Actoria în teatrul radiofonic”. Proiectul a contribuit la dezvoltarea publicului și diversificarea ofertei culturale regionale prin încurajarea practicilor de creație contemporană ca metode complementare de promovare a patrimoniului cultural.Proiectul a presupus implicarea unui partener din Norvegia și colaborarea cu 1 instituție publică, 6 firme sau organizații private și 26 de persoane fizice.Valoare țintă a impactului realizat prin intermediul campaniei de comunicare (conferințe de presă, comunicate de presă, materiale difuzate pe posturi de radio și televiziune, în media online, pe website-ul și pagina de facebook ale proiectului): 53.000 persoane informateValoare obținută: peste 1 milion de persoane informate.Continuitatea și sustenabilitatea proiectului în anul 2024 vor fi asigurate prin difuzarea spectacolelor pe posturile de radio Radio Constanța (100.1 FM) și Play Radio Constanța (91.6 FM) și după finalizarea, pe 31 decembrie, a proiectului „Legendele Dobrogei” dar și prin faptul că atât website-ul proiectului cât și pagina de facebook vor rămâne active pe tot parcursul anului următor, toate cele 20 de producții radiofonice fiind disponibile pentru accesare în mod gratuit.Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro