Ligia Deca: ”Dacă profesorii nu se vor întoarce la clase săptămâna viitoare, va trebui să luăm în calcul acest scenariu!”

Ministrul Educației, Ligia Deca, a făcut ultimele declarații în legătură cu anul școlar în curs și cu examenele naționale, în contextul grevei generale a profesorilor.„Până acum am reușit să ținem sub control calendarul examenelor naționale. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor până pe 9 iunie, iar perioada de înscriere la bac tot până pe 9 iunie. Evaluarea națională începe pe 19 iunie.E foarte important, pentru a putea rămâne în acest calendar, să ne întoarcem cu toții în sălile de clasă săptămâna viitoare. În contextul în care acest lucru nu se va întâmpla, va trebui să ne gândim la prelungirea perioadei de închidere a situației școlare și reprogramări ale examenelor naționale.Având în vedere importanța ca toți elevii să-și poată susține examenele de final de gimnaziu sau de liceu, rugăm cadrele didactice să ne ajute să putem finaliza acest an în bune condiții”, a declarat, vineri, Ligia Deca.