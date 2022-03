Liliana Țepeluș: "Din cauza pseudo-comunicării cu un ecran, elevii și-au pierdut empatia"

De gestionarea, dar mai ales prevenirea situațiilor delicate de hărțuire în unitățile de învățământ constănțene se ocupă cei 75 de profesori consilieri școlari arondați Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE), care își desfășoară activitatea în cele 37 de cabinete școlare de asistență psihopedagogică, respectiv în cele 38 de cabinete interșcolare de asistență psihopedagogică, deservind 117 unități de învățământ cu personalitate juridică. Li se alătură cei cinci profesori consilieri școlari din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP).





Raportat la nevoile actuale, de susținere socio-emoțională pe fondul restricțiilor pandemiei, ar mai fi necesari cel puțin 150 de specialiști în acest domeniu, pentru a putea vorbi de eficiența unui consilier școlar. La ora actuală, sunt cazuri de consilieri care deservesc chiar și două-trei unități.





Și dacă în anul școlar 2019-2020, la activitățile de consiliere - individuală, de grup, frontală - asigurate de specialiștii CJRAE Constanța au participat 86.612 elevi și preșcolari, anul trecut numărul lor a scăzut la 23.228.





La recenta întâlnire de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, dintre inspectorul școlar general Sorin Mihai și reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor, a fost reiterată necesitatea desfășurării susținute a activităților de prevenire a bullyingului și importanța rolului consilierului școlar și a medicului școlar într-o unitate de învățământ.







„Unii părinți consideră că noi trebuie să ne ocupăm de agresor, și nu de victimă”





Prof. consilier școlar drd. Irina Ermolaev, director CJRAE Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că se poate vorbi de o creștere a numărului de cazuri semnalate de bullying după revenirea fizică la școală a elevilor. „Nu știu dacă sunt mai multe decât înainte, dar parcă acum se comunică mai mult și datorită noii proceduri. Dincolo de componenta de prevenție, partea de intervenție presupune acum ca, pe lângă consilierul din școală, să trimitem și un reprezentant CJAP, ca să putem interveni pe mai multe planuri, punctual, în situația aceea. Elevii trebuie încurajați să comunice, fie că sunt victime, fie că sunt victime implicit prin faptul că asistă și nu au curajul să divulge. Intervenția noastră constă în a-i încuraja să comunice cu o persoană resursă care are calitatea să intervină. Tema bullyingului este abordată în orele de consiliere și orientare sau în intervențiile colegelor noastre consilier școlar. Pe de altă parte, nu e nevoie să punem mereu reflectorul pe această temă, ci preferăm să mergem pe activități ce țin de încredere de sine, pe lucruri care aparent n-au legătură, dar care conduc în a preveni sau combate bullyingul”, mai declară prof. Ermolaev.



Lipsa stimei de sine, problema identificată cel mai adesea





De asemenea, prof. consilier școlar Liliana Țepeluș, coordonator CJAP și consilier de imagine CJRAE, a insistat pe faptul că acești copii care agresează, la rândul lor, pot fi niște victime undeva, ceea ce nu ne permite să le punem imediat eticheta de agresor. Poate să fie agresat în familie, de către părinți, poate să fie agresat într-un alt grup de prieteni. Și atunci vine și agresează la rândul lui, pentru că învață un comportament pe care îl aplică acolo unde simte că un copil este mai vulnerabil, pentru că îi dă puterea de a rezista dincolo, unde este el agresat.





„Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acel copil de a ajuns la acest comportament. Pe de altă parte, noi, consilierii, mergem în școli pe activități de prevenție. Pe cei care pot fi vulnerabili trebuie să-i ajutăm să se ridice, identificând unde are probleme. Și cel mai adesea este lipsa stimei de sine. Apoi căutăm să vedem de ce nu are încredere în el și poate să fie vulnerabil. Unii părinți consideră că noi trebuie să ne ocupăm de agresor, și nu de victimă, ceea ce este greșit. Poate că acea victimă poate să devină mai târziu agresor, acolo unde simte că se poate. Sau poate va rămâne victima familiei lui, apoi a unui soț sau a unei soții, la locul de muncă. Nu numai pe agresor trebuie să stăm cu lupa. Iar copilul care ajunge să aibă comportament de agresor are de reparat niște traume de undeva, nu știm de unde, pentru ca acel copil să poată fi puternic și altfel, nu numai prin violențe și agresiune”, declară prof. Țepeluș.





Cât despre faptul că au devenit mai agresivi elevii după întoarcerea fizică la cursuri, s-ar părea că nu constituie o surpriză pentru consilierii școlari. „Ne așteptam să se întâmple așa, pentru că acești copii, în timpul pandemiei, nu au socializat, o componentă atât de importantă pentru dezvoltarea lor”, afirmă coordonatorul CJAP, continuând: „Ei au pierdut această formă de a vorbi, de a comunica. În momentul în care s-au întâlnit, empatia la ei nu mai există, din cauza pseudo-comunicării cu un ecran”.





Dar de ce să nu recunoaștem, și la adulți se constată o creștere a irascibilității. Cu doar o scânteie se poate declanșa un adevărat scandal, indiferent că ne referim la o coadă în magazin sau traficul rutier. Nu mai avem răbdare, schimbarea la nou, adaptarea pe repede înainte, absența predictibilității au condus la exacerbarea stresului.





În prezent, odată cu folosirea pe scară largă a dispozitivelor mobile conectate la Internet, bullying-ul capătă noi forme. Conform studiilor realizate de către Salvați Copiii, 5 din 10 copii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani au fost hărțuiți în mediul online. Spre deosebire de situațiile clasice de bullying, în care comportamentele de hărțuire se întâmplă față în față, iar victima are posibilitatea de a-și identifica agresorul și de a ști cui să atribuie comportamentul agresiv, în mediul online acest lucru, de multe ori, nu este posibil.