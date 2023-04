May, Be Rock – cel mai mare Rock Fest de pe litoral de 1 mai, la White Horse Costinești

Costineşti redeschide sezonul estival și în acest an, în calitate de „Capitala vacanţelor estivale ale tineretului", cu un anunț important: cod roșu de concerte și spectacole live. Tot ce mai rămâne de făcut este să te pregătești pentru distracție.Cel mai mare Rock Fest de pe litoral!Vara pare mai aproape la Costinești, cu cea de a doua ediție a celui mai mare Rock Fest de pe litoral: „May, Be Rock Fest". Pasionații de muzică rock, care doresc să se bucure de atmosfera concertelor live și de peisajul Mării Negre, pot face aceste lucruri prin experiența festivalului, ce are loc în perioada 28 – 30 aprilie. Cei interesați de experiența concertelor live de calitate și de acest eveniment, pot achiziționa biletele online pe site-ul iabilet.ro Locaţia este White Horse Costineşti – locația perfecta pentru acest rock fest, de pe litoral. Printre cele mai populare trupe ale scenei se numără:Vama, Șuie Paparude, Vița de Vie, Bucovina, Bosquito, Kempes, Lupii lui Calancea şi mulţi alţii.Mulțimea trupelor care au confirmat participarea în cadrul festivalului este, ca și anul trecut, de-a dreptul uimitoare, iar entuziasmul fanilor de a avea ocazia să interacționeze cu artiștii lor favoriți se va simți din nou, cu siguranță, pe tot parcursul spectacolelor live. Mai multe detalii despre eveniment și trupele rock, poți găsi accesând pagina de Facebook: White Horse Costineşti Prin acest Rock Fest, organizatorii evenimentului își doresc să susțină lumea tinerilor iubitori de agrement și muzică live. Prin urmare, Costinești este locația ideală, fiind îndrăgită de toți tinerii puși pe distracție.În cazul în care nu ai obținut încă un bilet la MAY, BE ROCK FEST, biletele sunt puse în vânzare, online, pe site-ul iabilet.ro.