Moment istoric în viața culturală a Constanței. Erwin Șimșensohn: "Nevoia ne-a împins să creăm o sală studio"

Și da, sâmbătă, 12 martie, am fost martorii unui moment istoric în viața culturală a Constanței, pe care i-l datorăm, dar și echipei tehnice a Teatrului de Stat, condusă de directorul tehnic Viorel Urse, formată din mașiniști, recuziteri, lăcătuși mecanici, tâmplar, pictor, artist butafor, șofer și echipa administrativă - artizanii unei transformări în timp record.



Cu o suprafață de aproximativ 450 mp, fostul sediu din str. Lahovari cumpărat de PNL și reamenajat în 2011 în timpul mandatului de preşedinte al PDL al senatorului Gigi Chiru, a fost închiriat, în 2017, de Teatrul de Stat (cu 2.300 euro/lună), ca urmare a retrocedării clădirii din Piaţa Unirii din Constanţa. Din octombrie 2018, aici s-au aflat birourile administrative, până ce actualul director a zis că nu se mai poate „milogi” la „inimi de piatră”.











De când a venit la conducerea Teatrului de Stat din Constanța, Erwin Șimșensohn și-a dorit o sală studio. Acum, din fericire (?), contextul a forțat soluția. „Asta după ce mi-am dat seama că pereții despărțitori erau din rigips și am realizat că nu este structură de rezistență, iar înlăturarea lor ar fi creat un open space de 220 mp. Avea și înălțimea potrivită, 4,70 m și-atunci am trecut la treabă, încet-încet”, mărturisea sâmbătă, 12 martie, înaintea avanpremierei spectacolului „Universuri Paralele” de David Lindsay-Abaire, în regia lui Radu Iacoban, care va rămâne în istoria Teatrului de Stat drept spectacolul inaugural al sălii studio.



„Sperăm să devină una dintre cele mai frumoase săli studio de teatru din țară”





„Dincolo de faptul că este o avanpremieră a unui nou spectacol în repertoriul teatrului, o avanpremieră este un eveniment foarte important în viața unui teatru, este un eveniment special și pentru că inaugurăm, așa cum spunem noi, provizoriu, acest spațiu teatral”, declara sâmbătă, 12 martie, Erwin Șimșensohn, reamintind că șantierul în care a intrat sala fostului Teatru Fantasio i-a lăsat cumva suspendați, pentru că nu au avut nicio alternativă viabilă unde să-și desfășoare spectacolele. „Din păcate, singura opțiune pe care am considerat-o noi fezabilă pentru a ne desfășura spectacole de teatru, așa cum s-ar cuveni, ne-a fost, să spunem, respinsă. Nu ni s-a deschis ușa așa cum ne-am fi așteptat, din partea colegilor noștri. Așa că sala în care Teatrul de Stat - Teatrul Dramatic «Ovidius» pe acea vreme - și-a desfășurat activitatea mai bine de 50 de ani ne-a fost închisă și nu am avut acces. Cumva, am tras câteva semnale de alarmă, legate de lipsa de solidaritate care a existat în oraș, din acest punct de vedere”, afirma același inimos director, adresând public mulțumirile sale profesorului Angelo Mitchievici, directorul Bibliotecii Județene, și directoarei Centrului Cultural Județean „Teodor Burada”, Doina Voivozeanu, care a pus la dispoziție scena Centrului „Jean Constantin”.





„În cele două spații am încercat și am reușit, într-o oarecare măsură, să adaptăm unele dintre spectacolele noastre. Puține, pentru că foarte puține s-au adaptat la acel gen de spațiu. În aceste condiții, a trebuit să găsim o soluție, și acest spațiu, în care ne aflăm și care până în urmă cu trei săptămâni era sediul nostru administrativ, un spațiu de birouri, a fost transformat, printr-un efort foarte, foarte mare, într-un timp record, într-o sală studio. Majoritatea dintre dvs. știți ce este o sală studio. Orice instituție teatrală are mai multe tipuri de săli de spectacole, cel puțin două. O sală mare, cu o scenă italiană, ceea ce înseamnă că publicul este față-n față cu spațiul de joc, și o sală studio, acel «black box theatre», unde spațiul este complet adaptabil, iar publicul poate să stea în diverse forme, în diverse poziții față de spațiul de joc, în funcție de viziunea regizorului, în funcție de cum doresc realizatorii respectivului spectacol. Oricum, ar fi fost bine să avem o sală studio. Iată că acum nevoia ne-a împins să creăm o sală studio. Forma în care acest spațiu a fost transformat, dintr-un spațiu cu mulți pereți și multe birouri, este o formă provizorie, pentru că ne dorim ca la vară, când închidem această stagiune 2021-2022, acest spațiu să intre într-un nou proces, într-o adaptare mult mai complexă. Spațiul sperăm să devină una dintre cele mai frumoase săli studio de teatru din țară și avem și premisele. Asistăm la o mică picătură din istoria culturală a Constanței”, a mai spus Erwin Șimșensohn, declarând că până nu va avea angajamentul scris nu va dezvălui amănunte.











„Pot doar să vă spun că avem parteneri care deja s-au angajat să ne sprijine - cu bani și cu forță de muncă și cu materiale - și vor să-și pună amprenta asupra infrastructurii culturale din Constanța”, a explicat el.





Până la urmă, omul sfințește locul, iar aceasta este o lecție, pentru cine mai vrea să învețe să iubească acest oraș.





Asta după ce, știm prea bine, atâtea luni, din noiembrie încoace, de când clădirea Teatrului de Stat, care aparține Primăriei Municipiului Constanța, a intrat în renovare pe fonduri europene, iar directorul a încercat să găsească înțelegere la colegii săi de breaslă, pentru a împărți scena.