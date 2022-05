Nava-școală „Mircea”, de 83 de ani în serviciul Forțelor Navale Române

Ambasador onorific în serviciul României, nava-școală „Mircea” împlinește astăzi, 17 mai, 83 de ani de activitate în Marina militară Română. Velierul construit, în perioada 1938 – 1939, la Șantierul Naval „Blohm und Woss din Hamburg, este astăzi un simbol al învățământului românesc de marină, la bordul său formându-se, în decursul timpului, zeci de generații de ofițeri și maiștri militari de marină.La data de 27 aprilie 1939, a avut loc ceremonia ridicării pavilionului național, iar la data de 17 mai 1939, nava-școală „Mircea” a intrat în portul Constanța, fiind salutat de oficialități, de tinerii elevi ai Școlii Navale, de navele aflate în port, între care și vechiul bric adus de la Galați pentru a preda ștafeta pregătirii marinărești noii nave.Velierul a efectuat până în prezent aproximativ 50 de marșuri internaționale de instrucție și trei voiaje transatlantice, având la bord cadeți de la instituțiile de învățământ militar de marină. În anul 2019, nava-școală „Mircea” a efectuat un marș aniversar dedicat împlinirii a 80 de ani de la intrarea în serviciul forțelor Navale Române, prilej cu care velierul a ajuns în portul Hamburg, unde a fost construit, iar la întoarcere a refăcut traseul efectuat în anul 1939, când a fost adus în țară. La Hamburg, nava-școală „Mircea” a primit oficial titlul de „Ambasador onorific în serviciul României”.Luni, 16 mai 2022, nava-școală „Mircea” a revenit acasă după efectuarea primului marș internațional de instrucție în Marea Mediterană, avându-i la bord pe elevii Școlii Militare de Maiștri militari de Marină „Amiral ion Murgescu”.Nava a încheiat, astfel, primul marș internațional de instrucție de anul acesta. Reamintim că aceasta a plecat la data de 24 martie, având la bord 92 de elevi din anul I de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale. Pe parcursul celor 54 de zile de marș, a efectuat escale în porturile Souda din Grecia, Sète din Franța, Castellón din Spania, Napoli din Italia și Istanbul din Turcia. De asemenea, nava a participat la Festivalul Maritim Internațional „Escala de la Sète” - Franța și la Festivalul Maritim Internațional „Escala a Castelló”, organizat de municipalitatea orașului Castellón din Spania.La începutul lunii iunie, velierul va pleca în cel de-al doilea marș internațional din acest an, de data aceasta cu studenții Academiei navale „Mircea cel Bătrân”.Actuala navă-școală „Mircea” este un velier clasa A tip bark, cu trei arbori, înaltă de 44 de metri, cu 23 de vele care însumează o suprafață velică totală de 1.750 m2. Nava poartă numele voievodului Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești în perioada 1386 – 1418, în timpul căruia navigația autohtonă și comerțul pe mare au cunoscut o amplă dezvoltare, vasele românești navigând, încă de pe atunci, nu numai în Marea Neagră, ci și în Marea Egee și Marea Mediterană, ceea ce i-a adus numele de „Domn până la Marea cea mare”.Nava are în prova, sub bompres, un galion care îl reprezintă pe domnitor îmbrăcat cu bluză albastră, manta roșie și purtând pe cap coroana, simbol al domniei.