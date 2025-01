O comoară inestimabilă a fost descoperită de un preot. Ce vechime au monedele găsite

Preot misionar onorific la Catedrala Topoloveni-Argeș și foarte pasionat de istorie și detectarea de metale, Dan Pavel a făcut zilele trecute o descoperire spectaculoasă. Grație detectorului de metale pe care îl deține cu autorizație, a descoperit patru monede dacice vechi de aproximativ 2.300 ani, scrie adevarul.ro

Valoroasele monede, patru tetradrahme dacice, au fost găsite într-o pădure din zona orașului Topoloveni, unde erau îngropate la o adâncime de aproximativ 30 de centimetri. Nu este pentru prima oară când preotul Dan Pavel descoperă obiecte vechi și de valoare.

În perioada 2022-2024, acesta a mai găsit în zona Topoloveni o brățară celtică, o amuletă șamanică foarte veche și mai multe monede turcești, spunând că nu a primit până acum vreo recompensă pentru obiectele deosebite descoperite grație căutărilor efectuate cu detectorul de metale pe care îl deține. Găsirea monedelor turcești se datorează faptului că în trecut la Topoloveni a fost o comunitate de tătari, iar aceste monede erau larg folosite în secolele XVII-XVIII.

„După slujba de la biserică am mers într-o zonă unde am copilărit, în zona Topoloveni. Am căutat aproximativ trei sferturi de oră, după care am ajuns într-o zonă de unde se vede panorama orașului. Iar pe buza unei râpe detectorul de metale a emis un semnal puternic. Mi-am dat seama că era ceva acolo. Am început să sap și în scurt timp am găsit prima monedă dacică, foarte frumos realizată. Apoi am mai găsit în aceeași zonă încă trei monede dacice, la vreo 10 cenimetri una de cealaltă. Specialiștii mi-au spus ulterior că sunt tetradrahme dacice din secolul al III-lea înainte de Hristos”, a declarat preotul Dan Pavel.







Monedele dacice descoperite la Topoloveni au fost depuse la Direcția de Cultură Argeș, fiind întocmit câte un proces-verbal de predare-primire pentru fiecare monedă în parte. Și asta deoarece toate obiectele mai vechi de 100 de ani descoperite trebuie depuse la Direcția de Cultură Argeș, conform legislației, după care se face un proces-verbal de predare-primire și în termen de 18 luni se primește un răspuns, de la Direcția de Cultură Argeș sau de la Muzeul Județean Argeș.