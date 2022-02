„O relație deschisă” – o comedie provocatoare, jucată la „Harlequin“

Mădălina Petrencu, Gabriel Monțescu și Andrei Stroescu vor întoarce pe toate părțile „O relație deschisă”, într-o comedie provocatoare, care aduce în atenția privitorilor conceptul de relație deschisă. Acea formă a cuplului neîngrădită de restricții și posesivitate, acea relație tentantă în care te poți bucura de o varietate de relații, poți cunoaște mereu alți oameni, alte gândiri, alte puncte de vedere, acea minunată soluție pentru a te bucura din plin de diversitate. Cum propune soțul această soluție văzută „politically correct”, cum se „civilizează” soția care, la început, amenință cu sinuciderea, și ce se întâmplă atunci când relația este deschisă de ambele pârți și „se face curent” veți afla alegând ca destinație vineri, 28 ianuarie, „Harlequin by the Lake” (ora 20).Prea nostim pentru a fi o polemică, prea înțelept pentru a rămâne o simplă comedie.Dar potrivit pentru o seară în care vrei să îi spui iubirii tale că te bucuri de timpul petrecut împreună!Spectacolul nu e recomandat persoanelor sub 16 ani.Rezervări :0724412414.Bilet 45 lei.Biletele se pot achiziționa fizic de la locați și pe iabilet.ro.