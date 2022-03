Palmaresul elevilor Colegiului Militar „Al. I. Cuza” la olimpiade

În luna martie, elevii Colegiului Național Militar „Al. Ioan Cuza” au participat la o serie de olimpiade, obținând premii și rezultate, după cum urmează:La olimpiada de Religie:Șerban Mariana-Ioana- clasa a IX-a A - Premiul II;Bobîrnea Georgeta-Gabriela - clasa a IX-a B - Premiul II;Bosancu Emilia - clasa a X-a A - Premiul II;Bontaș Andrei Robert - clasa a X-a E - Premiul II;Avram Ionuț - clasa a X-a C - Premiul II;Vasiliu Roxana - clasa a XI-a E - Premiul III;Pintilii Elena Beatrice - clasa a XI-a E - Mențiune;Profesor coordonator: prof. Argatu Adriana-Nicoleta.La olimpiada națională interdisciplinară de limba și literatura română și religie “Cultură și spiritualitate românească”:Cioroianu Elena- clasa a XII-a C - Premiul II;Luca Bianca - clasa a XI-a D - Premiul II;Trufașu Valentin - clasa a X-a C - Premiul II;Neacșu Diana - clasa a X-a C - Premiul III;Răducu Alexandra - clasa a X-a C - Mențiune;Avram Ionuț - clasa a X-a C - Mențiune;Olariu Denisa - clasa a X-a D - Mențiune;Bosancu Emilia - clasa a X-a A - Mențiune;Ripaș Sorin - clasa a X-a A - Mențiune;Ene Andrada - clasa a XI-a D - Mențiune;Profesori coordonatori: prof. Argatu Adriana-Nicoleta, prof. dr. Mirela Dumitru-Savin.