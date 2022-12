Piesa "Niţel infidel", jucată în premieră la Constanţa. Actriţa Luminiţa Bucur, show total pe scenă

Cu un vibe extraordinar şi cu o energie ieşită din comun, Luminiţa Bucur a stat de vorbă cu echipa „Cuget Liber” şi s-a declarat foarte încântată de numărul mare de spectatori şi de reacţiile acestora.





„Ne bucurăm foarte mult că am ajuns la Constanţa. Este o bucurie să ne întoarcem de fiecare dată. Noi am mai jucat aici, nu în această locaţie, dar am mai fost. Publicul de aici este foarte cald şi primitor şi chestia aceasta pentru noi, actorii, este foarte importantă. Este minunat să îi vedem într-un număr atât de mare şi este incredibil cât de receptivi sunt aceşti oameni. Publicul a fost foarte prompt, ceea ce contează foarte mult pentru că pentru noi, în meseria noastră, se spune că fiecare spectator are parte de spectacolul pe care îl merită. Atunci când oamenii reacţioneaztă şi sunt în grup cu reacţia este foarte important şi ne ajută foarte mult, deşi ei nu ştiu asta. Mulţi se gândesc să nu deranjeze, să nu se manifeste. Aici, la Constanţa, am avut parte de ropote de bucurie şi de aplauze”, a declarat Luminiţa Bucur.





Actrița este îndrăgostită de mare şi spune că revine pe litoral ori de câte ori are ocazia.





„Eu sunt un om de mare. Nu îmi place muntele. Sunt fană mare şi vara vin pe litoral foarte des. Iarna încerc să găsesc marea în alte ţări. Îmi place apa. Eu, de obicei, caut staţiunile mai retrase, dar Constanţa este un oraş foarte frumos şi mă bucur că el creşte. De fiecare dată când revenim aici, mă bucur să văd că există tot felul de activităţi, de evenimente private cât şi locuri independente. Noi am venit cu piesele noastre la Constanţa. Aceasta este ultima piesă produsă de noi şi ne bucurăm că am venit într-un timp foarte scurt şi aici la voi”, a mai spus Luminiţa Bucur.





Urmărind-o pe Luminiţa Bucur, evident că nu puteam să nu o întrebăm şi de iubitul său „soţ” din celebrul serial. Totodată, Luminiţa Bucur ne-a mărturisit că este des oprită pe stradă de către fani pentru autografe sau fotografii.





„Brânzoi este bine. Este la el acasă, cu nevasta lui. Cu mine este doar la filmări şi în serial, iar în viaţa personală este cu minunata lui soţie şi este foarte bine. În fiecare zi mă opreşte lumea pe stradă. Ne bucurăm foarte tare să ştim că acest proiect este de aproape 11 ani pe piaţă şi fără spectatorii noştri nu am fi rezistat. Este minunat că fac parte din acest proiect şi din această echipă. Serialul este, de fapt, o mână de oameni care reprezintă o familie. Suntem ca o familie. Este foarte bine şi frumos, chiar dacă este şi foarte greu. Dar asta nu mai contează. Atunci când faci ce îţi place şi cu oameni de calitate, atunci nu mai contează”, a concluzionat Luminiţa Bucur.





Luminiţa Bucur este cunoscută publicului larg ca „Soţia lui Brânzoi”, asta pentru că interpretează celebrul personaj din serialul „Las Fierbinţi”.