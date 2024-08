Premii internaționale pentru elevii medgidieni de la cercul de pictură al Casei de Cultură ”I.N. Roman”

Cinci elevi din cadrul Cercului de pictură „Lucian Grigorescu” al Casei de Cultură „Ioan N. Roman” au obținut premii remarcabile la Festivalul - Concurs Internațional de Folclor, Tradiții și Obiceiuri „CHIP DE COPIL”, ediția a XII-a, iunie 2024, atât la etapa județeană, cât și la etapa internațională.Etapa județeană:PREMIUL I - Andruș Dragoș, clasa a XI-a;PREMIUL I - Peta Tansel, clasa a X-a;PREMIUL I - Deacu Irina Iuliana, clasa a IX-a;PREMIUL I - Poantă Maya Raluca, clasa a VI-a;PREMIUL I - Bobe Daria Melisa, clasa a V-a.Etapa internațională:PREMIUL I - Deacu Irina Iuliana, clasa a IX-a;PREMIUL I - Poantă Maya Raluca, clasa a VI-a;PREMIUL II - Andruș Dragoș, clasa a XI-a.Câștigătorii Concursului de Creație Literar - Artistică „Panait Istrati”, București, ediția a V-a, au apărut în paginile revistei „Convorbiri literar-artistice”, revistă care apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și este fondată de doamna redactor-șef Antoaneta Rădoi.Au fost premiați următorii copii:- Gheordun Sara;- Mihai Ruxandra;- Bobe Daria Melisa;- Poantă Maya Raluca;- Lazăr Corina Maria;- Soare Miruna;- Peta Tansel;- Ghiță Maria Daria;- Colac Maria;- Gârbă Maria;- Oancă Georgiana;- Crăciun Sara Maria;- Stan Teodora;- Anei Bianca;- Abdulachim Ebru;- Abdulachim Ailin;- Sandu Sânziana.În pagina numărul 142 a revistei se precizează următoarele:„Anul acesta, spre deosebire de anii anteriori, nu am dat premii, în sensul de locul I, locul II, ș.a.m.d., ci am decis să publicăm câștigătorii, pe cei care au trecut pragul punctajului spre a fi în categoria câștigătoare.” (Antoaneta Rădoi - redactor-șef)În prezent, cercul de pictură este frecventat de aproximativ 60 de copii și este coordonat de artistul plastic Adina Dogaru.Felicitări și mult succes în continuare participanților și tuturor celor implicați!