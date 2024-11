Premiul ''The most advanced design'' ajunge pentru al doilea an consecutiv în România. Echipa MAVIS Artificial Heart a câştigat finala din Japonia

Studenţii care fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi au câştigat, marţi, pentru al doilea an consecutiv, premiul "The most advanced design" în finala competiţiei mondiale HeartHackathon.







La competiţia care anul acesta s-a desfăşurat, în Ustunomiya, Japonia, studenţii ieşeni au concurat alături de alte nouă echipe de elită din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda şi Suedia. Ei sunt singurii studenţi care au reprezentat România la o astfel de competiţie.







"Felicit toţi membrii echipei MAVIS pentru creativitatea şi ingeniozitatea care le-au adus un nou premiu internaţional şi sper ca reuşita lor să fie o sursă de inspiraţie pentru toţi studenţii noştri", a transmis prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi, relatează AGERPRES.







Echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul UMF "Gr. T. Popa" Iaşi este alcătuită din 38 de studenţi de la Facultatea de Bioinginerie Medicală şi Facultatea de Medicină, sub coordonarea dr. Alexandru Pleşoianu.

Pentru această competiţie, studenţii ieşeni au conceput cea mai mică inimă artificială din lume, care poate fi implantată chiar şi unui nou-născut şi controlată cu ajutorul telefonului mobil. Spre deosebire de inima artificială pentru adult prezentată în competiţiile de anul trecut, anul acesta studenţii ieşeni au venit şi cu un nou concept controller inovator, au făcut teste in silico, au optimizat pompele şi au creat o interfaţă pe o aplicaţie mobilă. De asemenea, au progresat şi în alimentarea wireless.







"Anul acesta am lucrat intens la acest proiect. Noul model este optimizat. Am eliminat componentele externe, a două din cele trei componente externe care sunt acum pe componentele clasice. Noi avem doar o singură baterie smart, wirelles, controlul asupra dispozitivului fiind făcut cu ajutorul unei aplicaţii de pe telefonul mobil. Pacientul poate vizualiza toţi parametrii. Cel mai important pentru pacient este să vadă nivelul de încărcare al bateriilor, pentru că trebuie să le schimbe atunci când se consumă, dar şi puterea consumată, viteza pompei sau debitul cardiac. Are şi un buton de urgenţă în cazul în care apare o situaţie sau necesită o intervenţie medicală de urgenţă. Desigur, urmează să dezvoltăm o interfaţă pentru medic astfel încât doar el să aibă acces la setările inimii artificiale, pentru ca nu cumva pacientul accidental să schimbe ceva şi să îşi pună viaţa în pericol", a declarant, dr. Alexandru Pleşoianu, coordonatorul echipei MAVIS Artificial Heart.







Inima artificială MAVIS pentru adult a primit şi anul trecut premiul "The most advanced design", precum şi numeroase premii în România: "Inovaţia medicală a anului", la Romanian HealthCare Awards, "Premiul de excelenţă" în cadrul Galei Cercetării româneşti, locul I la concursul "Game of Science - România", dar şi în străinătate - yESAO Exchange Award 2024 şi IQVIA - "Leadership in healthcare".