Chiar acum, la eveniment și-a făcut prezența șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, viceamiral Mihai Panait.







Cornel Marius Abagiu, colonelul Colegiului:



"Dragi elevi, deschiderea noului an școlar reprezintă o nouă oportunitate de a demonstra că suntem capabili de performanță.



Vă doresc ca acest an să fie un an al descoperirii forțelor proprii. Nu vă lăsați descurajați, veți primi mereu sprijin din partea profesorilor și a colegilor mai mari".

În această dimineață, 9 septembrie, porțile școlilor din întreaga țară s-au deschis pentru începerea unui nou an de studiu.La Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, cei aproximativ 500 de elevi au luat loc în formație, cu dorința de a-și forma și dezvolta competențele adecvate profilului militar și specializării matematică-informatică, în vederea admiterii ulterioare în instituțiile militare de învățământ superior sau postliceal.Conform tradiției, cei 144 elevi de clasa a IX-a, dintre care 43 de fete și 101 băieți, rostesc astăzi, în prima zi din postura de liceeni, legământul de credință: „Mă leg să învăț carte, să-mi oțelesc brațul și inima, spre a sluji cu destoinicie Patria și Armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.