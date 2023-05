Primul laborator de observare a naturii își deschide porțile la Constanța

La Constanța se va inaugura miercuri, 31 mai 2023, de la ora 09:30, primul laborator STEM pentru educație dedicat promovării Creșterii Albastre, la Grădinița nr.58, situată pe strada Delfinului, nr. 2.







Conceptul de Laborator a fost definit pe baza activităților derulate în cadrul Proiectului Black Sea CONNECT - Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Orizont 2020.







„Astfel, în baza parteneriatului dintre Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră (SNR RUMN) și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, s-a derulat un proces de consultări cu cadrele didactice din întreaga rețea școlară aflată în subordinea Inspectoratului. Au fost derulate activități pilot în licee, gimnazii dar și în universități. Au fost implicați specialiști din Rețeaua Europeană de Școli Albastre dar și cadre didactice și cercetători de la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Au fost derulate activități pilot, lecții deschise, caravane, hackthon-uri și alte activități similare”, se arată în comunicatul SNR RUMN.







Lecția model va fi susținută cu o echipă de copii care vor fi implicați în activități de observare a naturii și lucrări de laborator, pentru a fi testate metode de predare. Activitatea se va derula în format online și se va transmite în toată rețeaua de grădinițe aflate în subordinea ISJ Constanța.







La inaugurarea Laboratorului va participa E.S. Domnul Emre YURDAKUL, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța.