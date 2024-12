Primul muzeu imersiv din Constanța. Imaginaria, locul dedicat artei digitale și simțurilor

Imaginaria, primul muzeu imersiv din Constanța, are porțile deschise pentru vizitatori. Aici experiența vizuală este elementul cheie. De la Aurora Boreală, la Regatul de Gheață și sufrageria lui Moș Crăciun, proiecțiile de la muzeul imersiv Imaginaria te vor purta în universul captivant al iernii.Printre cele mai spectaculoase atracții ale muzeului se numără camerele tematice, fiecare cu un decor specific sărbătorilor de iarnă: „Stația Saniei Magice”, „Labirintul Magic”, „Camera lui Moș Crăciun”, „Atelierul Scrisorilor” și „Călătoria Imersivă: În Căutarea Stelei Nordului”.„Sunt niște proiecții extrem de spectaculoase pentru că toate imaginile sunt proiectate pe pereți și pe podea și te transpune exact în poveste. Ești propriul actor în propria ta poveste. Cred că este o distracție atât pentru cei mici, am văzut că sunt extrem de încântați de tot ceea ce se întâmplă în spațiul imersiv, cât și pentru adolescenți și chiar și noi, părinții, ne bucurăm foarte tare de peisaje de iarnă, de imagini spectaculoase, foarte multe acadele, foarte multe cadouri pentru că avem și o tematică de Crăciun acum în această perioadă. Pe lângă spațiul imersiv mai sunt și alte distracții. Practic noi l-am gândit ca un circuit itinerant. Avem o zonă cu sania lui Moș Crăciun care levitează, chiar nu stă pe nimic, stă în aer și este foarte atractivă pentru copilași în primul rând. Apoi avem un labirint de oglinzi care este foarte spectaculos, este și luminat, este foarte interactiv și chiar îți pune probleme. Am creat sufrageria lui Moș Crăciun puțin reinterpretată cu scaunul lui Moș Crăciun. Este un corner pentru fotografii și pentru cei care vor să trăiască spiritul sărbătorilor. Pentru cei mici avem o zonă dedicată special pentru a scrie sau a desena scrisorile către Moș Crăciun. Avem un filmuleț foarte drăguț, practic un mesaj și o poveste din partea lui Moș Crăciun pentru copilași și ultima oprire și probabil cea mai spectaculoasă și cea mai atractivă din locație este spațiul imersiv cu aceste proiecții impresionante”, ne-a declarat Andreea Petica, manager Imaginaria.Imaginaria, locul unde magia Crăciunului prinde viață, se află în parcarea Centrului Comercial TOM Carrefour, vis-a-vis de Decathlon.„Vom fi acolo până pe 31 ianuarie. După ce vor trece sărbătorile, bineînțeles că vom schimba set-up-ul de Crăciun și vom veni cu noi surprize. În timpul săptămânii avem accesul de la ora 14:00 până la ora 21:00 pentru că de dimineață am rezervat programul pentru grupurile școlare, iar în timpul weekendului avem deschis de la 10 dimineața, la 10 seara”, a precizat Andreea Petica, manager Imaginaria.Imaginaria devine astfel o destinație deosebită pentru toți cei care doresc să trăiască Crăciunul într-un mod diferit, combinând tradițiile cu tehnologia modernă și oferind o oportunitate rară de a experimenta magia sărbătorilor într-un cadru interactiv și fascinant. Vino să descoperi o poveste plină de emoție, aventură și magie!