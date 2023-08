Primul muzeu imersiv din România. Capodoperele unor pictori celebri, transformate într-o experienţă multimedia

Capitala are de vineri, primul muzeu de artă imersivă din România, care va prezenta spectacole cu proiecții în 360 de grade cu lucrările unor pictori celebri.







„Museum of Immersive New Art” sau prescurtat MINA, va fi cel mai mare centru de artă imersivă din Sud-Estul Europei. Noul muzeu va fi găzduit în fosta clădire a primei fabrici de calculatoare românești, situată pe strada George Constantinescu, nr 2-4. Muzeul va găzdui spectacole imersive cu proiecții 360, instalații de artă și tehnologie, expoziții și evenimente dedicate noilor media. În plus, va fi realizat și un spațiu dedicat copiilor, denumit MINA Kids, care va cuprinde instalații interactive și educative. Acest spațiu va fi inaugurat pe 1 septembrie și va avea peste 16 instalații interactive și educative pentru cei mici.







MINA se deschide cu două spectacole imersive: „Gustav Klimt. The Immersive Show” și Lumea Subacvatică – O călătorie imersiva a apei”. Primul spectacol prezintă proiectii a peste 60 de lucrări ale celebrului artist austriac, iar al doilea spectacol își propune să recreeze lumea de sub apă, din Delta Dunării până la Ocean.

Bilete sunt în valoare de 50 de lei și pot fi achiziționate pe site-ul: https://www.minamuseum.com/