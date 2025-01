Profesorii constănțeni sunt intrigați. ”Este ridicol să impui candidaților la Bac să rămână și la cursuri”

Zilele acestea, în colegiile și liceele constănțene unde se organizează probele orale ale Bacalaureatului 2025 sunt convocate consiliile de administrație, pentru a fi puse la punct detaliile legate de ultimele măsuri transmise de Ministerul Educației. Este vorba despre absurda planificare a orelor de examen de așa manieră încât candidații, elevi în clasa a XII-a, respectiv a XIII-a, să participe și la cursuri; bașca modificarea orarului celorlalte clase.Încă de la introducerea lor, probele de competențe lingvistice și digitale au fost catalogate, deopotrivă, de majoritatea profesorilor și elevilor ca fiind inutile, atât timp cât nu influențează nota de final și ele oricum sunt promovate cu calificative.Pentru ediția de Bacalaureat 2025, fostul ministru al Educației, Ligia Deca, a cedat presiunii reprezentanților elevilor și a mutat probele orale într-o perioadă mai… răcoroasă. Adică un nou experiment, în principal pe nervii profesorilor, care sunt intrigați că de opinia lor nu s-a ținut cont. „Așa cum ne-a fost impus acum, vor veni la competențe și cei posibil corigenți sau cu situații neîncheiate. Dar pe cine interesează, că oricum probele orale sunt promovate de toți elevii. Cert este că acolo, la minister, angajații sunt rupți de realitate. N-ar fi rău să vină la catedră să aplice ceea ce au decis”, ne-a declarat un profesor constănțean.„Va fi un du-te vino în clase”Un alt profesor, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, sătul de-atâtea responsabilități pasate profesorilor, și-a exprimat dorința de a fi lăsați în pace, să-și exercite profesia așa cum o fac de atâția ani și, dacă greșesc, să fie trași la răspundere.„Este o mare aiureală această sesiune organizată în timpul anului școlar”, ne-a declarat un profesor de la un prestigios liceu teoretic, care ne-a explicat: „Spre exemplu, profesorul de română va fi în evaluare, având ore și la alte clase. Ce mi se pare absolut ridicol este să impui ca elevii să vină și la cursuri. Își imaginează cineva că vor sta? Sunt toți majori, vor pleca pe propria răspundere. Sau va fi un du-te vino în clasă, unii intră, alții ies, ce fel de ore vor fi? A mai fost așa, în 2010, când s-au dat competențele pentru prima dată. Dar și-au dat seama că e aberant și au renunțat. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni când au decis asta, în schimb s-au luat după ceea ce au solicitat elevii. Una este să ai școala goală și să vină comisia de BAC și alta să mai ai încă șapte niveluri de clase care trebuie să facă ore”, a conchis interlocutorul.De cealaltă parte, elevii cu care am discutat, fie că erau de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Comercial „Carol I”, sau Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, s-au arătat încântați că vor scăpa de această etapă acum, pentru a se putea focusa pe învățare pentru probele scrise și admiterea la facultate. „Probele acestea sunt de-a dreptul formale, emoțiile fiind de câteva minute, în fața comisiei. Rezultatul lor chiar nu contează!”, ne-a declarat un mircist. El a adăugat că în nici un caz nu va participa și la cursuri, pentru că ar însemna să petreacă toată ziua în liceu.„Nu schimb metodologia de Bacalaureat peste noapte, pentru că este o chestie neserioasă”Pe de altă parte, întrebat în conferința de presă de la începutul acestei săptămâni dacă intenționează să modifice perioada de susținere a probelor orale, ministrul Educației, Daniel David, a declarat: „Nu am venit să schimb și să înlocuiesc lucruri peste noapte, dar nici să le continui cum au fost gândite. Orice schimbare va trebui să fie una justificată, care să aducă un plus. Pe baza diagnosticului pe care am să-l prezint în luna mai, pot să prezint și alte abordări pe termen mediu și lung. Nu schimb metodologia de Bacalaureat peste noapte, pentru că este o chestie neserioasă. Ai o metodologie, ai copii înscriși, cum să faci așa ceva?”, a spus Daniel David.Întrebat dacă intenționează ca în anul școlar viitor să mute probele orale de la Bacalaureat, ministrul a declarat că așteaptă feedbackul actualei sesiuni. „În primul rând, nu eu am stabilit acest calendar. Deși dacă l-aș fi stabilit eu nu aveam obsesia să-l schimb, decât dacă sunt scandaluri mari. Ne uităm la feedbackuri și nu ne oprește nimeni să gândim o metodologie care să ajute în primul rând copiii și după aceea să fie implementabilă și în sistem, adică să ai resursele de infrastructură, profesori disponibili și așa mai departe. Apropo de predictibilitate și că iarăși vine un ministru care schimbă lucrurile, eu aș face schimbări majore doar dacă m-aș convinge, după analiza respectivă, că lucrurile funcționează atât de prost ori să apară blocaje sau copiii sunt afectați foarte mult. Altfel, eu cred că prin metodologiile de implementare ale lucrurilor pot să faci foarte mult bine”, a declarat același ministru.Sesiunile de competențe lingvistice și digitale debutează luni, 27 ianuarie.