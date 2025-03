Programul complet al Festivalului Publius Ovidius Naso, organizat de Biblioteca Județeană ”I.N. Roman” Constanța

Organizat de Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța în colaborare cu: Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Liceul Teoretic „Ovidius” ConstanțaData de 20 martie are o semnificație deosebită pentru noi, constănțenii: este ziua când s-a născut, în anul 43 î. Hr., la Sulmona, Publius Ovidius Naso, faimosul poet roman exilat la Tomis, cetatea pe ruinele căreia s-a ridicat mai târziu Constanța. „Poetul iubirilor gingașe”, cum Ovidiu însuși s-a caracterizat, este artistul ale cărui nume și spirit au inspirat cel mai mult creatorii constănțeni.Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța organizează în zilele de 19 și 20 martie 2025 Festivalul Publius Ovidius Naso, cu activități ce se vor desfășura la sediul central al bibliotecii, din strada Mircea cel Bătrân, nr. 104 A, la filiala de pe bdul I. C. Brătianu, la Liceul Teoretic „Ovidius” și la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța.Dezbateri, recitaluri, prezentări de carte, concurs de creație adresat tinerilor, expoziții de grafică și arhitectură – sunt doar câteva din propunerile pe care vi le adresează Festivalul consacrat vieții și creației poetului Publius Ovidius Naso, la care vă așteptăm să participați în număr cât mai mare.PROGRAM EVENIMENTEMiercuri, 19 martie 2025Ora 10:30 – „Moștenirea Publius Ovidius Naso”, activitate desfășurată cu participarea elevilor de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța; participă bibliograf dr. Ionel Alexe și bibliotecar Doina Moșoiu;Loc de desfășurare : Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța, Str. Basarabi, nr.2, ConstanțaOra 12:30 – „Cine este Publius Ovidius Naso?”, activitate desfășurată cu participarea elevilor de clasa a VIII-a B, de la Școala Gimnazială nr. 8 Constanța; profesor coordonator din partea școlii: dr. Nastasia Savin; responsabili activitate: bibliotecar Dana Zagu, Ștefan Pleșoianu, șef serviciu „Comunicarea colecțiilor” și dr. Amelia Stănescu, manager Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța;Loc de desfășurare: Filiala Bibliotecii, str. I.C. Brătianu, nr. 68, ConstanțaOra 17:00 – „Fragmente din opera ovidiană”, activitate desfășurată cu participarea studenților Facultății de Arte de la Universitatea „Ovidius” Constanța; recital ovidian și dezbatere despre proiectele Facultății de Arte, consacrate poetului Publius Ovidius Naso, în dialog cu Decanul Facultății de Arte Constanța, prof. univ. dr. Daniela Vitcu; participă din partea Bibliotecii dr. Corina-Mihaela Apostoleanu și dr. Amelia Stănescu. Recită studenți ai Facultății de Arte.Loc de desfășurare: Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” Constanța, B-dul Mamaia nr. 124, ConstanțaJoi, 20 martie 2025Ora 10:00 – Simpozion Publius Ovidius Naso10:00-10:10 „Pe urmele lui Ovidius la Constanța”, prezintă istoricul și muzeograful Cristian Cealera (MINAC);10:10-10:20 Despre realizarea cărții Epistole către Ovidiu/ Letters to Ovid/ Lettres à Ovide, Editura Eikon, 2023 cu autorul volumului - poetul, eseistul și graficianul dr. Ion Codrescu, profesor asociat Universitatea „Ovidius” Constanța;10:20-10:30 Prof. univ. dr. habil. Florentina Nicolae – „Aspecte clarobscure în mitul lui Dedal la Publius Ovidius Naso” (Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Litere);10:30-10:40 Lector univ. dr. Dorin Popescu – „Ovidius, metamorfoze semiotice la Tomis”, fost consilier pentru cultură al Primarului municipiului Constanța;10:40-10:50 Publius Ovidius Naso în paginile revistei Ex Ponto, prezintă Ovidiu Dunăreanu, redactor-șef revista Ex Ponto, Constanța, Președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România;10:50-11:00 Prof. univ. dr. Cristina Tamaș: „O călătorie de la Sulmona la Tomis – boema moștenirii ovidiene” (Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Litere);Loc de desfășurare : Sala de evenimente, parter, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A, ConstanțaOra 11:00 Fond de carte Publius Ovidius Naso la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța; prezintă bibliotecar Doina Moșoiu, specialist în carte rară/ carte specială;Loc de desfășurare : Sala de evenimente, parter, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A, ConstanțaOra 11:30 Vernisajul expoziției „Ovidiana”, expozant grafician dr. Ion Codrescu, profesor asociat Universitatea „Ovidius” Constanța); prezintă dr. Ion Codrescu și dr. Corina-Mihaela Apostoleanu, șef serviciu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” ConstanțaLoc de desfășurare : Hol parter, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A, ConstanțaOra 12:00 „Scrisori pentru Ovidius” recital de poezie și eseuri cu participarea tinerilor creatori (elevi ai liceelor/ colegiilor din municipiul și județul Constanța, studenților de la Universitățile din Constanța) și ai membrilor Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România; decernarea premiilor Concursului de poezie și eseuri pe tema exilului ovidian adresat elevilor de la liceele/ colegiile din județul Constanța.Loc de desfășurare : Sala de evenimente, parter, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța14:00 Vernisajul expoziției „Madonna che scappa in piazza sau Constanța și Sulmona, două orașe înfrățite de Ovidiu”, autor arhitect Radu Cornescu; prezintă expoziția: arhitect Mihai Isacov (Președintele Ordinului Arhitecților din România, Filiala Dobrogea) și arhitect Alexandru Bălan (Vicepreședinte OAR Dobrogea);Loc de desfășurare : Hol parter, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104 A, Constanța16:00 „Ovidiana – Cum îl percepem pe Ovidius azi?” - dezbatere liberă cu participarea membrilor Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România; recital poetic Mugur Grosu.Loc de desfășurare : Sala „Liliana Lazia”, etajul II, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” ConstanțaIntrarea la evenimente este liberă.