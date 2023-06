Reînscriere cu "surprize" la Grădinița nr. 6. Directorul răspunde părinților

În primul rând, am întrebat de ce se solicită, la depunerea dosarelor de reînscriere pentru anul școlar 2023-2024, dovada achitării taxei de hrană (chitanța), din moment ce casierul nu are program. „Avem o procedură pe care trebuie să o respecte toate grădinițele cu program prelungit. În momentul de față, doamna casier este în concediu, dar noi avem la dispoziție săptămâna aceasta și jumătate din săptămâna viitoare pentru a realiza, conform calendarului, reînscrierea. Asta nu înseamnă că persoanele care la momentul acesta nu au achitat nu vor putea să se reînscrie. Pot achita această taxă și săptămâna viitoare, luni sau marți”, a declarat Elena Enache, directorul Grădiniței nr. 6.





De asemenea, o altă „ciudățenie” legată de reînscriere este solicitarea unei adeverințe de salariat de la ambii părinți, în condițiile în care metodologia prevede că reînscrierea se face în baza unei solicitări scrise (cerere). Răspunsul managerului Grădiniței nr. 6 avea să vină… foarte diplomat: „Pentru că noi avem un contract educațional încheiat la începutul acestui an școlar, iar ideea este de organizare internă, de a ne asuma rolul pe care îl avem și responsabilitățile pe care ni le-am asumat în momentul în care ne-am angajat unii față de ceilalți. Aceasta este o clauză în contractul educațional. Noi am discutat cu părinții despre orice situație care se modifică în statutul dumnealor, pe care noi, pentru reglementările interne, o cunoaștem nu neapărat pentru situații constrângătoare, cât pentru a ne reglementa intern activitățile. Este necesar, la momentul acesta, să cunoaștem care sunt sensibilitățile familiei, cum putem să venim în întâmpinarea dumnealor, pentru că este și aceasta o situație pe care o gestionăm. Orice modificare apărută în familie se repercutează cumva asupra relației noastre și chiar și asupra copilului. Și atunci face parte, să zic așa, dintr-un mod de comunicare respectuoasă, pentru a ne sprijini unii pe ceilalți. Nu spune nicăieri, la momentul acesta, că aceste minunate adeverințe constituie condiție pentru reînscriere. Este pur și simplu o reglementare internă, care ne sprijină pe noi și activitatea noastră viitoare. Dacă unul dintre părinți nu are această adeverință, nu i se refuză reînscrierea sub nicio formă”, a venit cu lămuriri același manager.





În cele din urmă, am dorit să aflăm dacă un părinte își poate reînscrie copilul la program normal într-o instituție cu program prelungit. „Dumnealor trebuie să înțeleagă un singur lucru. Programul scurt a fost reglementat de consiliul de administrație al grădiniței pentru situațiile speciale, excepționale, pentru terapii, pentru activități specifice de dezvoltare a copilului. Interesul nostru este să acordăm sprijin familiilor care au nevoie de el. Este o instituție care vine în sprijinul familiei și nu în defavoarea ei”, a conchis… „politically correct” Elena Enache.





Cu toate că este considerată doar o formalitate această etapă a reînscrierilor, în condițiile în care, de anul acesta, pe lângă grupa mare a devenit obligatorie și frecventarea grupei mijlocii, ne-au fost sesizate câteva inadvertențe cu privire la procesul reînscrierii la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 din Constanța.