Revista „Ex Ponto” sau spiritul creator al culturii dobrogene

A ieșit de sub tipar numărul 72 - 73 a prestigioasei reviste „Ex Ponto - text, imagine, metatext”. Editată la Constanța, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, publicația a ajuns în cel de al XX-lea an de existență.Fondată în 2003, de regretatul Ioan Popișteanu, Ovidiu Dunăreanu, Paul Prodan și Olimpiu Vladimirov, „Ex Ponto” a adunat în jurul ei scriitori și universitari valoroși. Îngrijite de scriitorul și redactorul șef Ovidiu Dunăreanu, cele 73 de ediții apărute până acum strălucesc prin semnăturile de prestigiu găzduite, prin calitatea materialelor prezentate, prin varietatea tematică și prin ținuta grafică de excepție.Timp de 73 de ediții, „Ex Ponto” a luminat cerul culturii Dobrogei, în timp ce fosta stea, revista „Tomis”, confiscată de administrația Mazăre, a făcut implozie sub presiunea inculturii, veleitarismului și prostului gust.Noul număr al revistei „Ex Ponto” este deschis de rubrica „actualitatea literară”, în care premiile pe anii 2019, 2020 și 2021 ale Filialei „Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor din România sunt prezentate de președintele acesteia, scriitorul Angelo Mitchievici. Iată:- pentru poezie au fost premiați: Cristiana Eso (în 2019), Iulian Talianu și Mircea Lungu (2020), Ottilia Ardeleanu (2021);- pentru proză: Diana Dobrița Bîlea (în 2019), Andreea Răsuceanu (2020) și Constantin Costache (2021);- pentru eseu: Cătălin Pavel (2019);- pentru întreaga activitate: Șerban Codrin (2020) și Nicolae Rotund (2021).La rândul său, Ovidiu Dunăreanu face cunoscute premiile revistei „Ex Ponto” pe ultimii trei ani. Au fost recompensați cu premii de excelență: scriitorul Rodica Lăzărescu, istoricul și criticul literar Gabriel Rusu și artistul plastic Constantin Grigoruță. Totodată au fost premiați: conferențiarul universitar dr. Nistor Bardu, dr. Constantin Cheramidoglu, poeta și eseista Daniela Varvara, jurnalistul și poetul Bogdan Pascal, jurnalistul și eseistul Gheorghe Șeitan și poeta Mihaela Meravei.Prezent în această ediție a revistei cu eseul „În căutarea unei lumi mai bune”, Gheorghe Filip ne îndeamnă să facem un efort de imaginație, pornind de la marile probleme cu care se confruntă omenirea.Figura legendarului Dobrotici, fiul lui Balică, renaște sub condeiul scriitorul Eugen Uricaru în rubrica „oglinda istoriei”, iar Ioan Adam continuă seria articolelor dedicate scriitorului, magistratului și omului politic Duiliu Zamfirescu, cel care a pus Dobrogea pe harta literaturii române.Galina Martea îl prezintă pe „Emil Cioran în critica universală”, iar la rubrica „scriitori ai exilului românesc”, Dan Anghelescu semnează articolul „Horia Stamatu – vocația către sacralitatea poeziei”, în timp de Mihaela Albu face radiografia romanului „Agonie fără moarte”, de N.I. Herescu, văzut ca o lecție de istorie.Revista dedică un număr mare de pagini poeziei. Printre semnatarii versurilor se numără: Daniela Varvara, Dorina Brândușa Landen (din Suedia), Veronica Macoveanu (Suedia), Passionaria Stoicescu, Ioan Florin Stanciu, Mihai Păcuraru, Viorel Birtu Pîrăianu și Tiberiu Tudor.Proza este reprezentată de scrierile lui Pavel Chihaia și Tudor Cicu.Revista este ilustrată de faimoasele marine ale maestrului Constantin Grigoruță, căruia scriitorul Sorin Roșca îi face elogiul în articolul „Bărcile lui Grigoruță”.În paginile acestei ediții sunt reînviate figurile ilustre ale scriitorului Ion Roșioru și profesorului Ioan Popișteanu – fondatorul revistei „Ex Ponto”, plecați în Lumea Umbrelor.Iubitorii de literatură găsesc, în revistă, cronici și comentarii purtând semnături ilustre, note de lectură, evocări, pagini de istorie și un grupaj de literatură umoristică. Cititorii vor descoperi în „Ex Ponto” înaltul spirit creator al Dobrogei, credința ei în frumos și armonie, miracolul creației literare, artistice, o tablă a valorilor spirituale.