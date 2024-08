S-a stins în ajun de Ziua Timișoarei. Nicu Covaci va fi depus la Casa de Cultură a orașului natal

Vestea încetării din viață a fondatorului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci, a stârnit un val de compasiune, dar și un remember al versurilor cântecelor acestei adulate formații, cu care au crescut multe generații mai noi sau mai vechi.Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a transmis: „Nicu Covaci a plecat. Vom deschide Casa de Cultură pentru toți cei care doresc să își reamintească de el și să își ia rămas bun. Voi reveni cu detalii. Muzica și personalitatea lui au marcat profund Timișoara. Generații de timișoreni au crescut, au trăit și au sperat cu muzica lui și a trupei Phoenix. În ajun de Ziua Timișoarei pierdem un Cetățean de onoare al orașului. Drum lin, Nicu Covaci”.Iar la postarea sa sute de alți timișoreni i s-au alăturat, într-un ultim rămas bun/„O mare pierdere ! Amintirea o vom purta prin muzica creată de EL ! Rock on In Heaven !”.„Of Doamne cu Phoenix am crescut, cântam la 4-5 ani Andri Popa , sora mea mă ducea la concertele cu ei. Dumnezeu sa te odihneasca!«Fie sa renasca numai cel ce harArde de-a renaste curatit prin jar,Din cenusea proprie si din propriul scrum,Astazi ca si maine, pururi si acum»".„Dumnezeu sa l odihneasca in Pace ! Phoenixul a fost si va ramane un simbol al Orasului Nostru un simbol al libertatii noastre la ultima participare a lor in Timisoara , bolnav fiind totusi a venit si a cantat a fost Maiestuos ! Va ramane vesnic in sufletul nostru pentru muzica ce au creat o si ca un simbol al puterii lor prin muzica ! Drum lin Maestre in Nemurirea din sufletele noastre ....”