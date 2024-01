S-a votat! Cresc bugetele unităților de învățământ din 2024

În ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie, au fost adoptate Hotărârile privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază atât a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cât și a unităților de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditate și autorizate, fără taxă.Valoarea coeficientului 1 aferent costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru anul 2024 a crescut cu 38% față de anul 2023, respectiv de la valoarea de 6.834 de lei la valoarea de 9.431 de lei.Valoarea coeficientului 1 aferent costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu formarea continuă și cheltuielile cu bunuri și servicii pentru anul 2024 a crescut cu 13,8% față de anul 2023, respectiv de la valoarea de 570 de lei la valoare de 649 de lei.