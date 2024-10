Să vină banii europeni la Liceul Mihai Viteazul! Că poate aduc și rezultate școlare!

Așadar, după ce a câștigat trei proiect prin PNRR, iată că o nouă sumă… stă la orizont. Este vorba despre 3,371,991.14 lei, într-un proiect PNRR pentru liceu agricol scris în parteneriat cu Primăria Mihai Viteazul.













Prin noul proiect câștigat de Primăria Mihai Viteazul de data aceasta sunt prevăzute reabilitarea, eficientizarea energetică și dotarea acestei unități de învățământ care din anul școlar 2019-202 nu mai are clase de liceu.







„De la anul se desființează clasele profesionale”





Pentru mai multe informații am contactat-o pe prof. Mituța Borcan, directorul liceului, care joi, 24 octombrie, ne-a declarat că se lucrează la dosarul de autorizare a specializării tehnician în agroturism, pentru proiectul tocmai câștigat. „De anul școlar viitor ne dorim să avem și clase de liceu, pe agroturism. Clasele de școală profesională vor rămâne până la finalizare și clasele de mecanică seral, iar de la anul să sperăm că ne autorizăm. Până la 15 decembrie vom afla dacă se aprobă cele două clase de-a IX-a liceu zi. Actualul proiect a fost câștigat de Primăria Mihai Viteazul, pentru ultima clasă de mecanic agricol, la învățământul profesional. Din anul școlar 2019-2020 noi nu mai avem clase de liceu, ci de profesională și două clase de seral – una de-a XI-a și una de-a XII-a. Și ca să îndeplinim criteriul impus de actualul proiect pentru licee agricole, trebuie să avem continuitate pe agricultură. Așa încât am propus aceste două clase de liceu, pentru că majoritatea copiilor vor să rămână aici. Dar să schimbăm puțin specializarea, să fie mai atractivă pentru toată lumea. De la anul se desființează clasele de profesional și se înființează liceul. În ședințele noastre am fost anunțați că nu se mai dau clase de profesională. În lunile ianuarie-februarie 2025, când facem încadrarea în planul de școlarizare, presupun că se vor da doar clase de liceu tehnologic, nu vor mai fi clase de profesională. Și din acest motiv am zis că dacă tot o să ne oblige să ne transformăm în liceu, noi am luat-o de pe acum să ne autorizăm pe agricultură, ca să susținem încă patru ani proiectul”, a afirmat prof. Mituța Borcan.











Între cele 38 de proiecte declarate eligibile, pe lista inițială din județul Constanța mai figurează Liceul Tehnologic Cogealac, Liceul Agricol Poarta Albă, Liceul Tehnologic Brătianu, Liceul Teoretic Negru Vodă, Liceul Tehnologic Pontica și Liceul Teoretic Băneasa.





Liceul din Mihai Viteazul se află pe lista inițială a apelului de proiecte PNRR „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”, proiecte admise în urma evaluării eligibilității.