Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia, în schimb de experiență în Estonia

La finele lunii octombrie, anul trecut, „Cuget Liber” consemna evenimentul găzduit de Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia în cadrul parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus + , „Together for a Green Future”, în calitate de coordonator la nivel european.Iată că, în perioada 6-12 februarie, o delegatie compusă din doi profesori și patru elevi de la Școala Gimnazială nr.1 Ciocârlia a participat la o activitate de învățare - ”Recycling Workshop” în Estonia, în cadrul Parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus + , Together for a Green Future, proiect la care participă alături de România, școli din Turcia, Italia ,Serbia, Estonia și Ungaria.„În cadrul acestei întâlniri, elevii noștri au participat la workshop-uri având ca temă reciclarea. Au fost puse în valoare creativitatea și talentul lor prin realizarea unor prototipuri din materiale reciclabile, care vor fi expuse în cadrul unor expoziții stradale de către țara gazdă. De asemenea, elevii au fost informați despre școlile ECO, și despre fabricarea îngrășământului de compost și beneficiile acestuia. S-a subliniat faptul că unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare durabilă a UE este creșterea utilizării eficiente a resurselor naturale prin implementarea conceptului de ciclu de viață și încurajarea reutilizării și reciclării”, afirmă coordonatorul proiectului, prof. Mihaela-Emilia Dan.Următoarea întâlnire în cadrul acestui proiect va avea loc în mai, în Turcia, unde elevii vor participa la un workshop privitor la practicile de economisire.