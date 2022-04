Se deschide Neversea Beach, cea mai mare și mai modernă plajă din Constanța

Pascal Junior, Andrei Șaguna, Andrew Maze și Arias dau startul verii pe plaja Neversea, pe 30 aprilie și 1 mai.Neversea Beach revine în acest an, cu un decor de poveste și cu o oază de relaxare și distracție în ritmurile Mării Negre și ale festivalului Neversea. Organizatorii celui mai mare festival de muzică de pe o plajă din Europa, Neversea, deschid și în acest an cea mai mare și mai modernă plajă din Constanța. Sezonul estival 2022 începe pe Neversea Beach pe 30 aprilie – 1 mai, cu petreceri de zi la care sunt invitați Pascal Junior, Adrian Șaguna, Andrew Maze și Arias.Între 7 și 10 iulie, Neversea Beach va fi parte din lumea fantastică Neversea, iar fanii care vor veni la festival se vor putea bucura de energia locului și de zonele speciale ale plajei, care își are inspirația din insulele grecești.Cu elemente din materiale naturale, precum paie, răchită și iută, și o temă marină, plaja Neversea se întinde pe 28.000 de metri pătrați și este una dintre cele mai mari plaje de pe litoralul românesc. Creatorii festivalului Neversea au investit aproape un milion de euro în Neversea Beach.800 de șezlonguri cu umbrele de stuf vor fi întinse în fața mării și vor exista 3 zone de plajă: Golden Beach și White Sands. Prețurile variază între 30 și 100 lei, iar rezervările se fac online, pe https://neverseabeach.com/. O altă zonă de plajă și relaxare, Pearl Paradise, va fi la câțiva metri de mare, cu baldachine, perne, canapele, scoici din ratan și perdele care se unduiesc pe briza mării în bătaia soarelui.Două baruri și două zone de lounge vor fi active atât pe timp de zi, cât și pe seară. Meniul include limonade, fresh-uri și cocktailuri delicioase, croissante, boluri cu fructe, granola, acai, ciocolată sau unt de arahide, sandvișuri gustoase și sănătoase pentru carnivori, vegetarieni și vegani.Din iunie, pe plajă va exista și un food court, cu 5 vendori de mâncare. Pofticioșii vor putea alege dintre pizza, burgeri, fructe de mare, salate, hot dog, humus și multe alte preparate de vară.De la răsărit până la apus, plaja Neversea este zona perfectă pentru relaxare, dar și pentru activități și mișcare. Din iunie, doritorii pot juca volei, pe un teren în nisip, sau pot face sporturi pe apă, precum stand-up paddle boarding, surfing, kayak sau cursuri introductive de kitesurfing.Plaja Neversea are propriul ulei și parfum, cu miros de mare, alge, sare de mare și arome florale de lavandă, busuioc și lăcrămioare. Parfumul Neversea Beach se numește Lily of the Sea și poate fi găsit în concept store-ul de pe plajă. Tot acolo, vizitatorii găsesc haine, încălțăminte și accesorii de plajă create de designeri români.Neversea Beach este locul potrivit și pentru cei care vor să lucreze de pe plajă. Va exista o zonă special amenajată pentru biroul de la malul mării, cu internet wireless și o priveliște aparte.Mai multe detalii despre Neversea Beach sunt disponibile pe neverseabeach.com, pe pagina de Instagram și Facebook Neversea Beach.