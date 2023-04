Spectacolul „KOMOREBI. Lumina care se filtrează printre copaci”, pe 4 și 5 mai la Constanța

Spectacolul performativ „KOMOREBI. Lumina care se filtrează printre copaci”, creat de compania Vanner Collective pe textul dramaturgei Raluca Mănescu, își propune să demaște masculinitatea toxică și fuga barbaților din fața propriilor emoții și frici și va putea fi văzut pe 4 și pe 5 mai la Teatrul de Stat din Constanța.Vanner Collective a început în 2020 un demers de a aduce în conștiința publicului masculin importanța vulnerabilității și asumării emoțiilor în rândul bărbaților, ca pas esențial către dezvoltarea adultului și viitorului părinte.„KOMOREBI. Lumina care se filtrează printre copaci” prezintă drumul inițiatic al unui bărbat, în luptă cu Frica. Este o poveste învăluită de dragoste, umor și curaj despre traume deconstruite, despre iubire și acceptare, o disecție actuală a parcursului către sine și a impactului pe care îl are descoperirea adevăratului chip ascuns sub măști fabricate.În cadrul ediției proiectului din 2023, Vanner Collective a organizat patru ateliere online de scriere creativă și limbaj vizual cu doi profesioniști din lumea filmului, scenarista Raluca Mănescu și regizorul Nicolae Constantin Tănase, gratuite și destinate adolescenților cu vârste între 14 și 19 ani.Materialele video rezultate în urma atelierelor vor fi incluse într-un colaj video pe tema masculinității toxice, ce va fi vizionat, alături de spectacole, în cadrul comunităților din Brăila, Constanța, Ploiești și Sibiu în luna mai iar adolescenții creatori vor fi invitați și la o sesiune de discuții cu spectatorii. O parte dintre textele lucrate în cadrul atelierelor va sta la baza unei piese de teatru care va fi transpusă ulterior într-un spectacol de teatru sonor.Discuția de la finalul reprezentației va fi moderată de psih. Silvia Ciubotaru (Guță), coordonatoarea proiectului In a Relationship, un proiect de educație împotriva abuzurilor dedicat tinerilor. Silvia Ciubotaru a absolvit Psihologia la Universitatea București și s-a specializat în psihoterapie experiențială. Lucrează de peste 17 ani în proiecte de educație și cultură pentru tineri, cum sunt Ideo Ideis sau In a Relationship.Conceptul spectacolului le aparține Denisei Nicolae și lui Liviu Romanescu. Performerii sunt Denisa Nicolae, Liviu Romanescu și Teodora Velescu. Coregrafia și mișcarea scenică aparține Teodorei Velescu, muzica originală din spectacol este creată de Mihai Dobre, scenografia și costumele de Elena Gheorghe, iar măștile de Elena Gheorghe, Cristina Milea și Tudor Lucanu. Oana Pușcatu s-a ocupat de pregătirea muzicală. Universul sonor și light designul sunt create de Alexandros Raptis.