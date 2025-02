Studenți constănțeni au reprezentat Forțele Navale Române în Statele Unite ale Americii

Doi studenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța - sg. Gilda Faifer și sd. plt. Constantin-Nicolae Miholca - au participat, la finele lunii ianuarie, la Conferința anuală în domeniul leadership-ului, organizată de Academia Navală a Statelor Unite ale Americii.Tema conferinței a fost „Leading from within: Embracing Authencity in Leadership", iar pe parcursul celor cinci zile, studenții au luat parte la dezbateri internaționale cu privire la dezvoltarea competențelor de conducere în domeniul Forțelor Navale, alături studenți din întreaga lume – atât militari (din SUA, Japonia, Taiwan, Brazilia, Filipine, Thailanda, Italia, Germania, Franța, Bulgaria, Polonia), cât și civili sau membri ROTC (Reserve Officers' Training Corps) de la universități de prestigiu precum Harvard, Yale, MIT, Nebraska și Boston.„Această experiență ne-a oferit o perspectivă valoroasă asupra leadership-ului în mediul militar și academic internațional, consolidându-ne viziunea și abilitățile pentru a deveni liderii de mâine. Am avut ocazia să observăm îndeaproape ritmul de viață, valorile și modul de funcționare al Academiei Navale a Statelor Unite, oferindu-ne o înțelegere mai profundă a standardelor de excelență și disciplinei care formează ofițerii de elită.Am avut parte și de un tur ghidat oferit de Popa Daniel V., student în anul II la United States Naval Academy. Explicațiile sale ne-au oferit o perspectivă clară asupra vieții academice și militare, contribuind la o mai bună înțelegere a acestui mediu, iar pe această cale dorim să-i mulțumim pentru amabilitatea și timpul acordat!”, au transmis studenții constănțeni.