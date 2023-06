TIFF: Marele trofeu a fost câștigat de filmul iranian „Ca peștele pe lună”

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) a avut, sâmbătă seară, Gala de închidere, în cadrul căreia a fost acordat premiul pentru cel mai bun film, care a revenit producţiei iraniene „Ca peştele pe lună (Like a Fish on the Moon)”, regizată de Dornaz Hajiha.Trofeul Transilvania al TIFF acordat filmului iranian este în valoare de 10.000 de dolari.În cadrul galei, regizorul american Oliver Stone a primit Trofeul Transilvania pentru întreaga carieră, actorul australian Geoffrey Rush a primit Premiul pentru întreaga activitate, iar actorul român Horaţiu Mălăele a primit Premiul de Excelenţă.