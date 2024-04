Trei elevi de la Liceul „Ovidius”, premiaţi de NASA, caută sponsori

Luna aceasta, mai mulţi elevi de la Liceul Teoretic „Ovidius” au fost premiaţi la concursul internaţional „National Space Society - Gerard K. O' Neill Space Settlement Contest”. După acordarea premiilor, ei au fost invitaţi să participe la Conferința Internațională de Dezvoltare Spațială (ISDC) 2024. Din păcate, unitatea de învăţământ nu are fonduri suficiente pentru a sponsoriza deplasarea elevilor Vlad-Gabriel Dragomir, Ayan Șemședin, Alexandru Thury Burileanu, motiv pentru care părinţii apelează la oamenii cu posibilităţi financiare pentru a-i ajuta pe cei trei tineri să-şi vadă visul împlinit. „Avem nevoie de o sponsorizare care ne-ar putea asigura cheltuielile asociate participării la această conferință din Los Angeles. Aceste cheltuieli se estimează a fi 4.000 euro de persoană, deci 12.000 de euro în total, care ne-ar putea asigura transportul către Los Angeles și cazarea acolo, în perioada 23 - 26 mai. Indiferent de suma oferită, aceasta ar fi extrem de apreciată şi ar ajuta la atingerea obiectivelor propuse. Liceul ne pune la dispoziție un contract de sponsorizare, iar suma oferită este deductibilă fiscal”, au declarat părinţii.