Trupa Hara a câştigat un premiu important la un concurs desfăşurat în Los Angeles

"Eram finalişti cu trei piese la InterContinental Music Awards - 'Sărbătoare', la categoria BritPop, 'Rollercoaster' şi 'Noapte Albă' la categoria European Folk - şi tocmai am fost anunţaţi că suntem câştigători cu piesa 'Rollercoaster'. Iată că o piesă în limba română a ajuns să impresioneze juriul internaţional şi noi suntem foarte mândri de acest lucru! Este o bucurie pentru noi fiindcă prin acest succes tocmai am intrat într-o super-comunitate de muzicieni şi de producători, nu doar din Los Angeles, ci din întreaga lume. Această competiţie este una de promovare a talentelor şi creaţiei originale din întreaga lume. Este vorba de prima noastră participare în această competiţie. Sunt foarte fericit fiindcă toate cele trei piese ale noastre care au fost înscrise în competiţie au ajuns în finală, iar 'Rollercoaster' a şi câştigat''', a declarat, pentru AGERPRES, Flavius Buzilă.



Artistul a precizat că InterContinental Music Awards este un concurs de creaţie, care pune accent pe specificul fiecărui continent, iar juriul este compus din profesionişti recunoscuţi din domeniul muzicii internaţionale.



"Ne-am înscris acum câteva luni, înscrierea s-a făcut online după ce am văzut o reclamă la competiţie pe Internet, la alţi muzicieni pe care îi urmăresc. Muzicienii străini recomandau competiţia, spunând că e o treaptă foarte bună să ajungi în mediul muzicii internaţionale. Competiţia îşi are baza la Los Angeles, în Statele Unite, iar cei care organizează şi fac parte din juriu sunt toţi profesionişti din muzică, din zona de producţie, de management, de compoziţie, oameni care au lucrat cu staruri din muzica internaţională. Am înţeles că au creat competiţia aceasta tocmai ca să găsească talente, artişti care încă nu sunt cunoscuţi pe piaţa internaţională şi ei vor să-i descopere", a declarat Flavius Buzilă, imediat după anunţul calificării în finală cu cele trei piese.





Solistul Trupei Hara, Flavius Buzilă, a anunţat, luni, că piesa formaţiei ''Rollercoaster'' a câştigat finala prestigioasei competiţii internaţionale InterContinental Music Awards, de la Los Angeles (SUA), la categoria European Folk.