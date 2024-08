Un nou disc de platină pentru Inna. “Rock My Body”, succes internațional

INNA continuă seria reuşitelor pe plan internațional: colaborarea cu R3HAB şi Sash pentru piesa “Rock My Body” a obținut discul de platină în Franța, un record absolut de peste 30.000.000 de stream-uri.







„Sunt emoționată şi onorată să am un disc de platină pentru o piesă atât de iubită pe care am cântat-o pe marile scene ale lumii alături de R3HAB”, a spus INNA.







INNA a lansat anul acesta “Queen Of My Castle” cu Kris Kross Amsterdam, o piesă care a cucerit topurile internaționale din Franța, Lituania, Bulgaria, Cehia, Letonia, Croația, Turcia, Slovacia, Serbia. “Queen Of My Castle” a fost și imnul oficial Neversea, festivalul pe locul 23 în lume, unde INNA a interpretat-o alături de Kris Kross Amsterdam.