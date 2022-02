Un proiect Erasmus+ le-a prilejuit mirciștilor întâlnirea, online, cu colegi din Germania și Suedia

Elevii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din echipa proiectului Erasmus+ „GenEthics - discussing the controversial bioethical issue of stem cell reseach ad an important issue if our time in the Eiropean context" („GenEthics - discutând problema bioetică controversată a cercetării celulelor stem și o problemă importantă pentru timpul nostru în contextul european”) au participat, săptămâna aceasta, la o întâlnire de lucru în format online.Ei și-au întâlnit colegii de proiect din țările partenere - Germania și Suedia, cu care au dezbătut teme de interes pentru obiectivele proiectului. Elevii din cele trei țări au lucrat atât în echipe mixte, cât și în grupul lărgit, dezbătând subiecte precum „Când începe viața individului?".Elevii au făcut schimb de impresii și bune practici pe tema principală a proiectului, exprimându-și speranța unei următoare intâlniri în format fizic cât mai curând.La activități au participat și profesoarele Loredana Tănase, Andaluzia Arif și Roxana Nicolaescu, coordonatoarele elevilor din proiect.