Unirea Principatelor, prin ochii preșcolarilor și elevilor de la Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă

În acest an s-au împlinit 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, unul dintre cele mai mari evenimente ce a avut loc în istoria neamului românesc, unire ce s-a înfăptuit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza la 24 Ianuarie 1859.„Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă sunt unii dintre poeţii şi scriitorii români care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: Unirea. Noi, cadrele didactice suntem datori să facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândri de pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de Alexandru Ioan Cuza”, declară prof., directorul Școlii gimnaziale nr. 1 Poarta Albă.,,Cât or fi români pe lumeCât va fi pe cer un soareA lui Cuza mare numeSă fiţi siguri că nu moare.”(Vasile Alecsandri)Cu această ocazie, după cum ne-a informat prof. Georgiana Carapcea, consilier de imagine, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Poarta Albă a dorit să marcheze această zi prin realizarea de creații plastice (picturi, colaje) și prin recitarea unor poezii ce aparțin marelui poet.Preșcolarii grupei mici cu program prelungit, sub îndrumarea educatoarelor Rodica Cotrumba și Raluca Prișcoveanu, au realizat picturi și colaje cu tema ,,Unirea Principatelor prin ochii copiilor”.Preșcolarii de la grupa mijlocie cu program prelungit, sub îndrumarea educatoarelor Bianca Ichim și Maria Seceleanu, au realizat picturi și colaje, cu tema ,,Toți suntem uniți”.Grupa mare cu program prelungit, sub îndrumarea educatoarelor Adriana Pîrvu și Giorgiana Bunget, au realizat activități plastice și practice, având ca temă ,,Mica Unire”.Elevii Școlii Gimnaziale nr 1 Poarta Albă, ȋncepând cu clasele pregătitoare coordonate de prof. pentru ȋnv. primar Raluca Ioana Silvesan si Daniela Ioana, clasele I A/B conduse de prof. pentru ȋnv. primar Daniela Boldea, Iuliana Andreea Manolache, clasa a II-a A, prof. pentru ȋnv. primar Natalia Munteanu, clasa a III-a A, prof. pt inv primar Valentina Olariu, clasa a IV-a A prof. pt inv. primar Adina Mija și clasele de gimnaziu coordonate de prof de istorie Adriana Făşie, au audiat lecturi, au vizionat filmulete legate de acest eveniment, au realizat creatii plastice, au realizat portofolii tematice, au ȋnvăţat cântece şi poezii despre ţara în care trăiesc, au urmărit prezentări PowerPoint cu imagini reprezentative.