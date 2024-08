UNTOLD continuă să susțină comunitatea din Cluj! Câți bani a adus festivalul la bugetul local

Festivalul UNTOLD a scris istorie și în 2024, cu cea de-a 9-a ediție. Peste 427.000 de participanți și 250 de artiști naționali și internaționali și echipele lor au simțit și trăit împreună bucuria și magia UNTOLD în cele 4 zile și 4 nopți de festival. Mulți dintre participanți au stat mai multe zile în Cluj-Napoca sau în împrejurimi, înainte sau după UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în Top 100 cele mai bune festivaluri din lume.Organizatorii estimează că din totalul participanților, 35% sunt din județul Cluj, urmat de București, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Alba Iulia, Timișoara și restul țării, iar peste 30% sunt oameni veniți din străinătate, cu o creștere de peste 5% față de 2023. În acest an, la UNTOLD, au participat fani din 100 de țări, primele în top fiind Germania, Marea Britranie, Franța, Italia, Polonia, Spania, Olanda, Belgia, Elveția, Austria, Norvegia, Ungaria, Irlanda, Slovacia, Danemarca. Au fost și participanți din afara Europei, precum SUA, Canada, Israel, Brazilia, Mexic, Emiratele Arabe, India, Singapore sau Japonia.La o primă estimare de calcul realizată de organizatori, autorități locale, parteneri comerciali ai festivalului, proprietari de cazare, restaurante și centre comerciale, participanții UNTOLD au cheltuit, în medie, în cele 4 zile de festival, cel puțin 750 euro. Acești bani au fost cheltuiți pentru cazare, transport, mâncare, plimbări, vizite și cumpărături în oraș. Această primă estimare înseamnă o infuzie de capital în comunitatea locală de peste 75 milioane de euro. Banii cheltuiți de participanții UNTOLD se regăsesc în impozitele și taxele locale, în afacerile locale și la proprietarii hotelurilor, apartamentelor, caselor și pensiunilor care au închiriat locuințele pe perioada festivalului.UNTOLD, clasat pe locul 3 în top festivaluri mondiale, aduce și un capital de imagine global pentru România, orașul Cluj-Napoca și Transilvania. Artiștii și echipele lor cu care au venit în festival, oamenii din producție, jurnaliștii, influencerii, fotografii și fanii care au venit din străinătate povestesc acum în toată lumea despre UNTOLD, România și orașul Cluj-Napoca. Inclusiv marii artiști au postat despre UNTOLD și România pe conturile lor de Instagram, iar unii dintre ei s-au plimbat prin oraș și prin festival înainte sau după show-urile lor.Organizatorii spun că cei cu care au discutat până acum, de la artiști internaționali, manageri, jurnaliști, creatori de conținut, fotografi și fani din străinătate, sunt încântați și au mulțumit pentru ospitalitate, buna organizare a festivalului, frumusețea orașului Cluj-Napoca și a oamenilor de aici, care sunt gazde foarte bune, frumoase și generoase.Pentru desfășurarea festivalului UNTOLD, organizatorii au încheiat mai multe contracte pentru utilizarea spațiilor aflate în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca și a Consiliului JudețeanCluj. În acest sens, suma totală plătită de organizatori pentru festivalul UNTOLD 2024 este depeste. Această sumă reprezintă costurile pentru utilizarea spațiului pe perioada de montaj, demontaj și cele 4 zile de festival pentru: Parcul Central, Cluj Arena, Sala Polivalentă și Casino. De asemenea, organizatorii UNTOLD au depus și o garanție de 350.000 lei pentru utilizarea Cluj Arena, unde este scena principală, și au asigurare pentru toate spațiile unde se desfășoară festivalul.Separat de costurile de închiriere ale spațiilor, organizatorii UNTOLD investesc în acest an, la o primă evaluare, peste 1.000.000 lei pentru menținerea și dezvoltarea spațiilor unde se desfășoară festivalul. Acestea sunt acțiunile realizate:· supraînsămânțarea gazonului de pe Cluj Arena înainte de festival, astfel încât iarba să poată crește sub modelul de flooring care permite stratului vegetal să respire și să primească lumină;· protecția pistei de atletism cu echipamente de flooring heavy duty și echipament de flooring pentru protecția gazonului de ultimă generație (utilizat în toată Europa de către marii organizatori de evenimente);· contribuție la refacerea anvelopei stadionului, precum și curățarea jgheaburilor de scurgere a acoperișului;· refacerea stratului vegetal aferent parcării stadionului, acolo unde acesta a avut de suferit;· refacerea pavajului pietonal din jurul stadionului;· investiție în modernizarea și conservarea parcului prin montaje de gazon rulat, supraînsămânțări și fertilizări;· modernizarea rigolelor și a podețelor de pe aleea principală;· extinderea instalației de irigație;· anterior evenimentului s-au făcut verificări și modernizări pentru iluminatul din Parcul Central.UNTOLD continuă să susțină performanța în educație și faptele bune. În această vară, 59 de absolvenți au luat nota 10 la BAC și au putut intra gratuit la festival. 650 de studenți, care au terminat cu nota 10 sesiunea de vară, au avut la rândul lor acces gratuit la festivalul numărul 3 în lume. Cei care au salvat vieți prin campania Blood Network au primit bilet pentru prima zi a festivalului și au putut achiziționa abonament pentru cele 4 zile la un preț special. În acest an, peste 2.200 de tineri au donat sânge în cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România, Blood Network.Cea de-a noua ediție a festivalului UNTOLD a avut loc între 8 și 11 august și a fost memorabilă pentru peste 427,000 participanți și 250 de artiști naționali și internaționali. 40,000 de fani s-au asigurat deja că vor participa la ediția aniversară de 10 ani din 2025, UNTOLD X. Următorul capitol, UNTOLD X, va fi legendar și va aduce în România cei mai buni și mai mari artiști ai lumii, experiențe interactive unice și un concept aniversar care va celebra istoria primilor 10 ani de UNTOLD și inovația adusă în industria globală a muzicii și a entertainmentului de cea mai înaltă calitate. Cei care doresc să fie parte din UNTOLD X se pot înregistra pe untold.com/register pentru a afla primii detaliile despre surprizele anului viitor.