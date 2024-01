Sorin Mihai: Toţi trebuie să ne coagulăm eforturile pentru a le asigura elevilor un climat sigur în şcoli. Pe 15 ianuarie ISJ a lansat un proiect care se referă la combaterea consumului de droguri. Pe lângă linia de prevenție vrem să identificam soluții care să ne permită să intervenim rapid.













Cosmin Piersic, împuternicit şef al Serviciului Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, a declarat:







"La Constanța am găsit o colaborare foarte bună între autorități și reprezentanți ai elevilor. 393 acțiuni ale Poliției Rutiere au avut loc în zona unităților de învățământ.



În medie, IPJ are 50 de patrule mixte cu jandarmii, în jurul școlilor.



64 de infracțiuni au fost inregistrate în acest an școlar."



















Suprinzător, cele mai multe situaţii de bully-ing apar la colegiile naţionale, după cum informează preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor.







Etnia, masa corporală şi religia sunt principalele cauze ale bullying-ului.

În aceste momente, au loc declarații de presă la Liceul Energetic Constanța. Sunt expuse concluziile primei ședințe aferente anului 2024 a Echipei Interinstituționale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară de la nivelul județului Constanța. La declarații participă, alături de Prefectul județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.