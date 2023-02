A început construcția unei pilotine acționate cu hidrogen, în portul Amsterdam

Flota mondială se eliberează tot mai mult de sub dominația combustibililor fosili, responsabili de fenomenul încălziri globale, și adoptă pe scară tot mai largă tehnologiile „verzi”. Iată, la compania olandeză de construcții navale Next Generation Shipyards, a avut loc ceremonia de punere a chilei pentru nava acționată cu hidrogen „Neo Orbis”.Este vorba de o pilotină cu lungimea de circa 20 de metri, care va naviga pe canalele și în zona portului maritim dintre Amsterdam și Ijmuiden.Construcția va fi finalizată până la sfârșitul trimestrului al acestui an. Ulterior, vor fi instalate echipamentele specializate de alimentare cu combustibil, pentru a transforma borohidrura de sodiu solidă în hidrogen gazos. Alimentarea de rezervă va fi furnizată de două baterii, iar un sistem va monitoriza alimentarea constantă și adecvată cu hidrogen.„Neo Orbis” va fi prima navă care va folosi borohidrura de sodiu drept combustibil. Aceasta are o densitate de energie mai mare decât hidrogenul, este neinflamabilă, neexplozivă și este disponibilă pe scară largă.Borohidrura de sodiu, denumită și tetrahidroborat de sodiu este un compus anorganic cu formula chimică NaBH4. Este un solid alb, de obicei întâlnit sub formă de pudră. În prezența catalizatorilor metalici, borohidrura de sodiu reacționează cu formare de hidrogen.„Neo Orbis” face parte din proiectul H2Ships, prin care se dorește a se demonstra valoarea transportului pe bază de hidrogen în nord-vestul Europei. Construcția navei este finanțată parțial printr-o subvenție europeană.