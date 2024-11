Afaceri înfloritoare de sezon! Nu vă zgârciți la anvelopele de iarnă, care fac diferența dintre viață și moarte

Buget, risc, calitate, siguranţă



Constănţenii care încă nu şi-au pregătit corespunzător autoturismele pentru sezonul de iarnă trebuie să ştie că bugetul necesar nu-i chiar unul modest. De exemplu, pentru un autoturism de clasă medie, cu anvelope de dimensiunile 185-205/65/15, preţurile pornesc de la 215 lei şi depăşesc lejer 400 de lei. Mai socotiţi şi banii pentru montat, echilibrat, senzori, 200 de lei iarna şi 200 de lei primăvara, ciubucul vulcanizatorului, astfel încât ajungeţi frecvent la un total de 2.000 de lei.



„Oamenii se uită în buzunar şi cumpără ceea ce îşi permit, nu neapărat ce şi-ar dori. Personal, recomand anvelopele fabricate de mărci de renume, care, chiar dacă sunt mai scumpe, sunt mult mai eficiente în situaţii de criză. Acea diferenţă de buget, uneori dublă ca preţ, poate face tot o diferenţă, cea dintre un accident cu urmări grave şi o simplă tamponare. Pentru că oamenii trebuie să fie conştienţi că o maşină chiar echipată cu anvelope de iarnă nu va putea frâna instantaneu pe o şosea acoperită cu gheaţă şi zăpadă. Dar te ajută, e o şansă în plus!



Anvelopele mărcilor de top se uzează mai rapid, dar este firesc şi bine că se întâmplă aşa. Asta înseamnă că îşi fac treaba!



De partea cealaltă, veţi găsi în piaţă anvelope care, după cinci-şase ani de folosinţă, arată ca în prima zi. Sunt «cărnoase», dar cauciucul - cât o avea, mai mult plastic! - şi-a pierdut din proprietăţi, a devenit chiar un pericol”, explică interlocutorul nostru.







Şi anvelopele merg la hotel!



Bun, anvelopele de iarnă au fost montate pe maşină. Dar ce facem cu cele de vară? Sunt mulţi constănţeni care nu deţin nici spaţiul necesar şi nu au nici neamuri sau prieteni care să le ofere un locşor în garaj, aşa că soluţia o reprezintă hotelurile de anvelope.



„Este de preferat ca anvelopele, fie de vară, fie de iarnă, să fie păstrate într-un mediu de interior ventilat, uscat, răcoros. Altfel, se vor crăpa, iar durata de folosinţă se va reduce drastic, din nou pericol pentru trafic”, spune interlocutorul nostru.



Preţurile pentru acest tip de serviciu, oferit atât de vulcanizări, cât şi de dealeri auto, diferă de la caz la caz: 20-30 de lei pe lună pentru un set complet, 150-200 de lei pentru un an/sezon întreg.



Vulcanizatorii nu îşi văd capul de treabă în această perioadă. Prognozele meteo arată că vremea se va răci în continuare, în multe regiuni ale ţării au căzut deja ninsori abundente, iar cei care fie vor să dea o fugă la munte, pentru prima sesiune de schi, fie au drumuri de făcut în interes de serviciu au acum o nouă grijă: echiparea autoturismelor cu anvelope de iarnă.Ca în fiecare an, finalul lunii noiembrie este cât se poate de aglomerat pentru personalul din vulcanizări. Că vorbim despre vânzări de anvelope, de montat, de echipat, de echilibrat roţi, toate aceste afaceri de sezon merg foarte bine în această perioadă.„Iarna bate la uşă, iar şoferii n-au de ales, trebuie să îşi echipeze corespunzător maşinile dacă nu vor să aibă probleme pe şosele. Luna aceasta, stăm bine şi la vânzări, şi la servicii de profil. Noi vindem toate tipurile de anvelope, nu numai pentru autoturisme, ci şi pentru camioane sau dube pentru transport mărfuri.Cele mai multe vânzări le avem însă pentru autoturisme, e firesc. Majoritatea şoferilor au optat pentru anvelope de iarnă, dar nici cele all season nu rămân pe stoc. Personal, recomand prima variantă, mai ales dacă sunt drumuri multe şi lungi de făcut, dar sunt şi şoferi cum se spune «de week-end», care au doar drumuri de făcut prin oraş, unde vitezele şi condiţiile de deplasare sunt complet diferite de o expediţie prin nămeţi, la munte. Plus că, odată montate, acolo rămân, e mai confortabil şi chiar mai ieftin”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Costin C., reprezentant al unui magazin de profil din Constanţa.