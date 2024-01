Alertă în industria alimentară. „După această nouă plafonare, ne paşte falimentul!”

În plină iarnă, într-un an 2024 care a debutat cu scumpiri de energie şi carburanţi, plus măriri de taxe, românii primesc o mână de ajutor: măsura privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită cu încă 60 de zile. Omul de rând, beneficiarul final al deciziei, mai respiră puţin uşurat, în timp ce procesatorii susţin că se apropie cu paşi mari spre faliment!„Sper să ieşim cu bine din iarnă, noi, cei în vârstă, cu pensii mici, ducem un trai greu. Toate s-au scumpit: lumină, benzină, alimente. Uitaţi-vă în sacoşă: am cheltuit aproape 300 de lei şi nu am cumpărat mare lucru”, ne spune cu năduf Victoria S., pensionară constănţeană, pe care am întâlnit-o la coadă într-un supermarket. Face parte dintr-o categorie extrem de vulnerabilă şi care are toate motivele de a privi cu îngrijorare spre viitor.Ei bine, în sprijinul acestui segment social, guvernanţii au venit cu o măsură salutară, fie ea şi temporară. Mai exact, adaosurile comerciale la alimentele de bază vor fi în continuare plafonate, până în data de 1 aprilie. Conform calculelor efectuate de specialişti, în absenţa acestei măsuri, preţurile ar fi crescut cu până la 20%. De asemenea, plafonarea a temperat creşterile speculative de preţuri şi a ajutat la scăderea inflaţiei şi la menţinerea puterii de cumpărare a populaţiei.Lista „bucuriei” a fost însă restrânsă la 17 produse agricole şi alimentare: pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi; lapte de vacă de consum 1 litru, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT; brânză telemea de vacă vrac; iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame; făină albă de grâu „000” până la 1 kg; mălai până la 1 kg; ouă de găină calibrul M; ulei de floarea-soarelui până la 2 litri; carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard); carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc); legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi); fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă); cartofi proaspeţi albi vrac; zahăr alb tos până la 1 kg; smântână - 12% grăsime; unt până la 250 grame; magiun până la 350 grame.În schimb, nu se mai regăsesc pe listă cozonacul, orezul, bulionul de roşii, margarina, drojdia şi carnea tocată.De o parte şi de alta a „baricadei”Ca în orice afacere, există păreri pro şi contra, poziţionări de o parte şi de alta a „baricadei”. Dacă omul de rând, constănţeanul cu venit mic sau mediu, va beneficia de un preţ bun la raft, în schimb, procesatorii susţin că această măsură le pune afacerile în pericol.„Ne paşte falimentul! Vorbim despre plafonări doar în cazul procesării şi a retailului, nu şi în ceea ce-i priveşte pe furnizorii de materii prime. Toţi indicatorii arată creşteri de preţuri, pe care nu văd cum le vom putea compensa. Cine a conceput această măsură a gândit doar pe un anumit segment, nu pe întregul circuit care este de parcurs în industria alimentară, până când, practic, produsul final ajunge pe rafturile magazinelor. Sigur, cu toţii ne dorim să avem preţuri cât mai mici, vânzări cât mai mari, dar totul să se facă într-un mediu concurenţial corect, nu unii să culeagă aplauze, iar alţii să fie nevoiţi să pună lacătul pe uşă”, este de părere Sunay A., antreprenor constănţean din domeniul industriei alimentare.XXXOrdonanţa de Urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023, pentru o perioadă de trei luni, cu 14 grupe de produse alimentare, iar la finele lunii octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea cu 90 de zile a măsurii.