Cadou de Crăciun pentru constructorii de drumuri din România. Soluții optime de aprovizionare bitum rutier lichid cu acces direct la prețuri competitive

Operatorul portuar Midia Internațional S.A. a inaugurat o nouă facilitate de operare bitum rutier lichid în regim de transbord direct, între nava maritimă SKID și autocisterne. Această investiție, în valoare de 350.000 de euro, reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii portuare și în îmbunătățirea eficienței operațiunilor logistice. Facilitatea va contribui la optimizarea procesului de încărcare și descărcare a bitumului rutier lichid, aducând beneficii semnificative pentru activitatea portuară din regiune, cu o rată de transfer impresionantă, de peste 2.000 de tone pe zi (24h), consolidându-și astfel poziția pe piață.Într-un interviu acordat publicației noastre, Daniel Moraru (Director General Midia Internațional S.A. și Președinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est) a vorbit despre importanța dezvoltării sectorului de construcții prin inițiative care asigură o ofertă stabilă și competitivă, esențială pentru realizarea proiectelor de infrastructură, sprijinind atât economia națională, cât și constructorii în atingerea obiectivelor propuse.“Midia Internațional S.A. demonstrează un angajament constant față de dezvoltarea infrastructurii portuare. În cadrul contractului încheiat între societate și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime (CNAPM), am avut obligația de a investi 10.000.000 de euro în facilitățile din danele 5-8 ale Portului Constanța Nord, cerință îndeplinită în luna octombrie a acestui an. De asemenea, Midia Internațional S.A. și-a asumat obligații de trafic mărfuri de 240.000 tone pe an, îndeplinite în cei peste 30 de ani de activitate.În faza a doua, începând cu luna ianuarie 2025, compania va demara proiectarea și construirea unui terminal de bitum cu o capacitate de depozitare de 6.500 de tone, continuând astfel procesul de modernizare și extindere a facilităților portuare.Prin aceste investiții semnificative, Midia Internațional S.A. contribuie la ruperea monopolului deținut de cele două terminale de bitum din Port Mangalia și Port Constanța Sud, administrate de același acționar, care a exercitat presiune asupra autorităților pentru a rămâne unic prestator, încercând astfel să mențină o poziție dominantă în stabilirea prețurilor pe piață.Salutăm inițiativa companiilor Oil Terminal S.A. și Water Power Energy S.A. care vor construi două terminale de bitum lichid în Portul Constanța. Primul va avea o capacitate de 24.000 de tone și un buget de 38 de milioane de euro, iar al doilea, realizat de Water Power Energy S.A., va dispune de o capacitate de 26.000 de tone și un buget de 14 milioane de euro, consolidând astfel infrastructura portuară din regiune.”, a completat Daniel Moraru, Director General Midia International S.A., Președinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est.Având în vedere volumul mare de lucrări și construcțiile de autostrăzi anunțate de Guvernul României, este esențial ca piața internă de bitum rutier să aibă acces la cele mai bune condiții și la cel mai bun raport calitate-preț, pentru a susține dezvoltarea infrastructurii și a răspunde cerințelor tot mai mari ale acestui sector de activitate.