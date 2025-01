Consiliul Concurenţei a amendat Boehringer Ingelheim RCV cu 128,5 milioane de lei pentru abuz de poziţie dominantă

Consiliul Concurenței a sancționat compania Boehringer Ingelheim RCV Gmbh & Co KG (Austria) cu amendă în valoare de 128.470.123 lei (25,81 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piața românească a medicamentelor destinate tratamentului bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC).Autoritatea de concurență a constatat că, în perioada 2017-2021, Boehringer Ingelheim RCV Gmbh & Co KG a limitat accesul pe piață al medicamentului generic Spiriva (mai ieftin) și a direcționat pacienții către Spiolto Respimat, un medicament inovativ, mai complex și mai scump.„Conform Ghidului terapeutic în vigoare în acea perioadă și protocolului național, nu toți pacienții afectați de BPOC au ca primă opțiune de tratament un medicament mai complex (dublă terapie), o parte dintre aceștia având ca indicație inițială medicamentul Spiriva și implicit versiunile generice ale acestuia (monoterapia).Boehringer Ingelheim RCV Gmbh & Co KG a derulat o strategie intensivă de comunicare și promovare pentru a influența decizia medicilor astfel încât aceștia să prescrie generalizat medicamentul Spiolto Respimat.În acest fel, compania a intenționat să îngreuneze vânzarea de medicamente generice concurente similare cu Spiriva și să direcționeze veniturile generate de acest produs către noul medicament Spiolto Respimat”, se arată într-un comunicat de presă transmis de autoritatea de concurenţă.Ambele medicamente sunt decontate în procent de 50% de Casa de Asigurări de Sănătate, diferența fiind plătită de pacienți.„Prin această practică de a încuraja prescrierea precoce a unui medicament mai complex și mai scump, compania a obligat unii pacienți să plătească mai mult pentru un medicament care nu le era indicat. În același timp, cu bugetul alocat decontării noului produs, statul ar fi putut deconta medicamentele generice pentru mai mulți pacienți”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.Indiciile care au stat la baza declanșării investigației au inclus și informații primite pe Platforma Avertizorilor de Concurență, un instrument prin intermediul căruia se pot aduce în atenția autorității încălcările Legii concurenţei, în mod anonim. Platforma poate fi accesată la https://report.whistleb.com/ro/consiliulconcurentei.„Medicamentul inovativ este un medicament nou, care este protejat de brevet când este lansat pe piaţă și, ca urmare, este mai scump.Medicamentul generic conţine aceeaşi substanţă activă și în aceeaşi cantitate ca medicamentul inovativ, dar nu mai este protejat de brevet și are, drept urmare, un preț mai mic.Amintim că deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile”, menţionează sursa citată.