Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Toshiba Corporation de către Japan Industrial Partners

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Japan Industrial Partners, Inc a preluat Toshiba Corporation.Japan Industrial Partners, Inc. (JIP) nu are filiale în România, dar a realizat vânzări pe teritoriul țării prin intermediul companiilor sau a fondurilor din portofoliu.Nici Toshiba Corporation, Japonia, nu are filială în România, dar a realizat vânzări pe teritoriul țării prin intermediul mai multor firme.„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, 10 august, de Consiliul Concurenţei.